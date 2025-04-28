ФБР предлагает до 10 млн долларов США за информацию об участниках китайской хак-группы Salt Typhoon и прошлогодней атаке, в результате которой были скомпрометированы сети ряда американских телекоммуникационных компаний.

Американские власти обещают потенциальным информаторам не только щедрое вознаграждение, но и помощь с релокацией в США. В частности, правоохранителей интересуют конкретные члены Salt Typhoon и то, как группировка взломала несколько американских телекоммуникационных компаний в прошлом году.

«Расследование деятельности этих лиц выявило масштабную и значимую киберкампанию по эксплуатации доступа к этим сетям для атак на жертв в глобальном масштабе, — пишут в ФБР. — В результате этой активности были похищены журналы данных о звонках, ограниченное количество личных сообщений, связанных с жертвами, а также скопирована выборочная информация о судебных запросах правоохранительных органов США».

Считается, что группировка Salt Typhoon, также известная под именами RedMike, Ghost Emperor, FamousSparrow, Earth Estries и UNC2286, активна как минимум с 2019 года. За годы своего существования Salt Typhoon неоднократно атаковала телекоммуникационные компании по всему миру, в том числе и в США.

Наиболее известная атака Salt Typhoon, которую упоминает ФБР, была обнаружена осенью 2024 года. Тогда издание The Wall Street Journal сообщило, что Salt Typhoon скомпрометировала несколько крупных телекоммуникационных компаний, включая таких гигантов, как Verizon, AT&T, Lumen Technologies и T-Mobile.

Как тогда сообщали власти, в рамках этой кампании хакеры занимались «обширным сбором интернет-трафика» компаний, которые обслуживали организации и миллионы простых американцев.

В итоге китайская хак-группа похитила данные о звонках и сообщениях определенных лиц (вовлеченных в государственную и политическую деятельность), информацию о запросах правоохранительных органов, поступающих в телекоммуникационные компании, а также получила доступ к платформе для прослушки телефонных разговоров, которой пользуются правоохранители.