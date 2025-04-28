Компания SAP выпустила внеплановые патчи для NetWeaver и исправила уязвимость нулевого дня, связанную с удаленным выполнением кода (RCE). Предполагается, что эту проблему уже эксплуатируют для атак брокеры первоначальных доступов.

Уязвимость получила идентификатор CVE-2025-31324 и является критической: 10 баллов из 10 возможных по шкале CVSS. Проблема связана с неаутентифицированной загрузкой файлов в SAP NetWeaver Visual Composer, а именно в компоненте Metadata Uploader. Она позволяет злоумышленникам загружать вредоносные исполняемые файлы без входа в систему, что потенциально может привести к удаленному выполнению кода и полной компрометации.

Примечательно, что на прошлой неделе компания ReliaQuest сообщила о некой активно эксплуатируемой уязвимости в SAP NetWeaver Visual Composer, а конкретно в /developmentserver/metadatauploader, что соответствует описанию CVE-2025-31324.

В компании писали, что несколько их клиентов были скомпрометированы через несанкционированную загрузку файлов в SAP NetWeaver, причем злоумышленники загружали веб-шеллы JSP в общедоступные каталоги.

Такие загрузки обеспечивали удаленное выполнение кода через простые GET-запросы к JSP-файлам, позволяя выполнять команды из браузера, управлять файлами (загружать/выгружать) и так далее.

На этапе постэксплуатации атакующие использовали red team инструмент Brute Ratel, технику обхода защиты Heaven's Gate, а также внедрили скомпилированный в MSBuild код в dllhost.exe для скрытности.

«В одном случае мы наблюдали, что злоумышленнику потребовалось несколько дней, чтобы перейти от первоначального доступа к выполнению последующих действий. На основании этой задержки мы полагаем, что атакующий мог быть брокеров первоначального доступа, получающим и продающим доступ другим преступникам», — отмечают специалисты.

В отчете ReliaQuest подчеркивается, что эксплуатация уязвимости не требовала аутентификации, а взломанные системы были полностью пропатчены, то есть речь шла о 0-day проблеме. Исследователи отмечали, что атаки, скорее всего, связаны с эксплуатацией старой ошибки NetWeaver (CVE-2017-9844) или какой-то совершенно новой проблемой.

Также эксплуатацию CVE-2025-31324 подтверждают эксперты компании WatchTowr.