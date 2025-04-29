Разработчики браузера Brave открыли исходный код инструмента Cookiecrumbler. Это решение использует большие языковые модели (LLM) для обнаружения сообщений о согласии на использование файлов cookie, а затем, на основе отзывов сообщества, блокирует те из них, которые нарушают функциональность сайтов.

С 2022 года браузер Brave по умолчанию блокирует на всех сайтах уведомления о согласии на использование файлов cookie. Однако оказалось, что такие блокировки могут привести к проблемам в работе сайтов.

«Слишком обширные и некорректные блокировки могут нарушать важную функциональность сайтов, от оформления заказа до проблем с версткой, — поясняют разработчики. — Мы сталкивались с различными проблемами (неработающая прокрутка, пустые страницы), когда блокировка таких уведомлений применялась повсеместно».

Cookiecrumbler использует ИИ для поиска сайтов, где применяются платформы CMP (Consent Management Platforms), и сообщает о результатах в Issues на GitHub. После собранные Cookiecrumbler данные проверяются вручную, чтобы избежать нарушения работы важных функций сайтов.

Принцип работы инструмента выглядит следующим образом:

Cookiecrumbler просматривает популярные сайты, используя региональные прокси;

загружает страницы с помощью Puppeteer для поиска уведомлений об использовании cookie;

передает их LLM для классификации и предложений по исправлению;

публикует результаты проверки в Issues на GitHub, чтобы сообщество приняло решение и внесло улучшения.

По сути, Cookiecrumbler обеспечивает масштабное обнаружение и блокировку связанных с cookie уведомлений, учитывая региональные особенности, при этом снижая количество ложных срабатываний и сводя к минимуму проблемы проблемы в работе сайтов.

В своем анонсе разработчики подчеркивают, что работа Cookiecrumbler не раскрывает никаких конфиденциальных данных. Так, Cookiecrumbler полностью работает в бэкенде Brave, а не в браузере пользователя, а значит, данные пользователя не участвуют в процессе поиска и анализа. Кроме того, инструмент не взаимодействует с реальными пользовательскими сессиями: вместо этого он использует прокси-серверы и автоматические краулеры для имитации просмотра сайтов из разных регионов и использует публичные списки сайтов (например, Tranco).

Также в компании сообщают, что Cookiecrumbler будет интегрирован в Brave только после того, как пройдет полную проверку на предмет, которая гарантирует, что работа инструмента будет соответствовать строгой позиции разработчиков в отношении конфиденциальности пользователей.

Поскольку Cookiecrumbler имеет открытый исходный код и свободно распространяется через GitHub, его предлагается использовать другим разработчикам, аудиторам сайтов, составителям списков для блокировщиков рекламы и даже технически подкованным пользователям, которые хотят улучшить собственные правила фильтрации.