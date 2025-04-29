В российском правительстве подготовили поправки к ст. 187 Уголовного кодекса («Неправомерный оборот средств платежей»), которые установят ответственность для дропперов. Согласно предлагаемым изменениям, дропперам и их посредникам будет грозить тюремное заключение на срок до шести лет, а также штраф в размере от 300 000 до 1 млн рублей.

«[Уже] принят комплексный закон из 30 мер по защите граждан от мошенников, – заявил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. – В продолжение этой работы мы подготовили новый законопроект об уголовной ответственности для дропперов».

Инициатива позволит создать серьезные препятствия для вывода мошенниками украденных средств, а возможная уголовная ответственность существенно сократит количество желающих поучаствовать в преступных схемах за вознаграждение, добавил он. В аппарате Григоренко заявили, что целью является «создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем».

По информации «Ведомостей», за передачу личной банковской карты за вознаграждение в законопроекте предусмотрен штраф от 100 000 до 300 000 рублей или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет. Аналогичное наказание предусматривается для клиентов банков, которые сами совершают незаконные операции с предоставленными им злоумышленниками картами.

Для тех людей, которые не были клиентами банка, но приобрели карту и передали ее мошенникам, предусмотрены более строгие меры: штрафы от 300 000 до 1 млн рублей, принудительные работы сроком до четырех лет, лишение свободы на срок до шести лет с возможным штрафом от 10 000 до 500 000 рублей или в размере дохода за период от года до двух лет.

Наиболее серьезные последствия коснутся тех, кто использует чужие банковские карты или электронные кошельки для мошенничества. Им грозят принудительные работы до пяти лет и возможный штраф от 300 000 до 1 млн рублей, либо лишение свободы до шести лет и возможный аналогичный по сумме штраф и ограничение свободы до двух лет.

Также к неправомерным операциям законопроект предлагает относить переводы или получение денег без законных оснований. При этом человек, впервые совершивший преступление по новым статьям и добровольно помогающий следствию, может быть освобожден от уголовной ответственности.

Издание напоминает, что в марте 2025 года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на совещании с президентом РФ выступила за введение ответственности для дропперов, но предлагала на первый раз обходиться предупреждением, поскольку мошенники часто используют подростков в своих целях. Она также предложила ограничить количество банковских карт, которые можно будет оформить на одного человека: до пяти в одной организации и 20 в сумме.