Компания анонсировала, что все новые учетные записи Microsoft будут «беспарольными по умолчанию», чтобы защитить пользователей от фишинга, брутфорса и атак с подстановкой учетных данных (credential stuffing).

В марте текущего года компания начала внедрять обновленные схемы входа и регистрации в мобильных и веб-приложениях, оптимизированные для беспарольной аутентификации и аутентификации посредством ключей доступа (passkey).

«В рамках этого упрощенного UX мы меняем поведение по умолчанию для новых учетных записей. Новые учетные записи Microsoft теперь будут беспарольными по умолчанию, — сообщают Джой Чик (Joy Chik), президент Microsoft по идентификации и сетевому доступу, и Васу Джаккал (Vasu Jakkal), корпоративный вице-президент Microsoft по безопасности. — У новых пользователей будет несколько вариантов входа в учетную запись без пароля, и им больше не придется вводить пароль. Существующие пользователи могут зайти в настройки учетной записи и тоже удалить свой пароль».

По словам представителей компании, наилучший метод беспарольной аутентификации будет включен для каждой учетной записи и установлен по умолчанию. Кроме того, в компании стремятся перевести больше пользователей на passkey, которые являются более безопасной альтернативой паролям и используют биометрическую аутентификацию (например, отпечатки пальцев или распознавание лица).

После входа в систему пользователям будет предложено создать passkey, и при следующем входе в учетную запись они смогут использовать этот ключ.