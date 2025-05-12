20 мая «Кибердом» откроет двери для поклонников кибербезопасности и юмора: на сцене представят третий сезон ИБ-стендапа. В роли комиков — настоящие ИБ-специалисты и представители IT-компаний.

Когда: 20 мая 2025 года, начало в 19:00 (сбор гостей с 18:30) Где: «Кибердом», Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 18 (м. Улица 1905 года) Купить билеты: https://cyberdom.pro/ibstandup

ИБ-стендап — это когда самые серьезные люди в индустрии шутят о самой несмешной части цифровой жизни — киберугрозах. Полтора часа профессионального юмора про баги, репорты, атаки и другие «тяготы» корпоративной жизни.

На сцене выступят:

Антон Бочкарев, создатель первой в РФ платформы услуг в ИБ «Третья Сторона», член экспертного совета АО «Кибериспытание» и амбассадор клуба резидентов «Кибердома»;

Алексей Горелкин, СЕО Phishman, амбассадор клуба резидентов «Кибердома»;

Алексей Курских, независимый эксперт в сфере кибербезопасности;

Борис Осепов, старший пресейл-инженер в «Лаборатории Касперского»;

Екатерина Родникова, ведущий менеджер по продуктовому маркетингу в MONT;

Алексей Федулаев, руководитель направления Cloud Native Security, Founder Ever Secure;

Максим Хараск, эксперт в области кибербезопасности, методолог и автор образовательных программ, автор канала «Киберустойчивость»;

а также секретный гость.

Проект реализуется «Кибердомом» в партнерстве с клубом Stand Up Brothers.