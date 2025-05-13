Google внедряет в Chrome новую защитную функцию, которая использует встроенную LLM Gemini Nano для обнаружения и блокировки мошенничества при просмотре веб-страниц.

В первую очередь новая защита направлена на обнаружение страниц фальшивой техподдержки. Такие сайты обманывают пользователей, убеждая их, что компьютер заражен вирусом или имеет другие проблемы. Предупреждения отображаются в виде полноэкранных или всплывающих окон, которые сложно закрыть.

Цель мошенников — убедить жертву позвонить по указанному номеру и попросить помощи, чтобы продать человеку подписки на удаленную техподдержку. Также мошенники могут получить удаленный доступ к устройству, что приведет к финансовым потерям или краже данных.

Новая система защиты от мошенничества, интегрированная в Enhanced Protection, анализирует веб-страницы в режиме реального времени, чтобы обнаруживать признаки мошенничества (фальшивые предупреждения о вирусах и полноэкранные окна), присущие фальшивой техподдержке.

Анализ осуществляется в автономном режиме, локально на устройстве пользователя с помощью Gemini Nano. В случае обнаружения возможного мошенничества данные передаются в Google Safe Browsing для более тщательной оценки. Если после этого мошенничество подтвердится, Chrome отобразит предупреждение, информирующее пользователя о риске.

Разработчики Google утверждают, что эта функция уважает конфиденциальность пользователей и оказывает лишь минимальное влияние на производительность, хотя никаких технических подробностей в анонсе нет.

«Все реализовано таким образом, чтобы сохранить производительность и конфиденциальность», — сообщают в Google. — Помимо того, что LLM запускается лишь в редких случаях и работает локально на устройстве, мы тщательно контролируем потребление ресурсов, учитывая количество используемых токенов, запускаем процесс асинхронно, чтобы не прерывать работу браузера, и реализуем механизмы контроля троттлинга и квотирования для ограничения использования GPU».

Новая функция ИИ-защиты уже реализована в Chrome 137, выпущенном на этой неделе. Она будет включена по умолчанию для всех пользователей, которые обновят браузер до последней версии и включат Enhanced Protection в настройках.

В Google сообщают, что в будущем планируют расширить эту систему, чтобы она могла распознавать и другие виды мошенничества, например, фальшивые уведомления о доставке посылок или дорожных штрафах. Кроме того, в 2025 году аналогичная функциональность появится в браузере Chrome для Android.