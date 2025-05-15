Крупнейшая в США сталелитейная компания Nucor Corporation подверглась хакерской атаке. В результате инцидента компания была вынуждена отключить часть систем, чтобы локализовать угрозу.

По информации СМИ, из-за атаки компания временно приостановила производство на нескольких предприятиях, и пока неясно, каков будет масштаб последствий для бизнеса Nucor Corporation.

Nucor Corporation является крупнейшей сталелитейной компанией в США и занимает 16-е место среди мировых производителей. Ее изделия широко применяются при строительстве зданий, мостов, дорог и инфраструктурных объектов США. На многочисленных заводах компании в США, Мексике и Канаде работает более 32 000 человек, а ее выручка в первом квартале текущего года составила 7,83 млрд долларов.

Информация о кибератаке была раскрыта в отчете, который компания направила в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на этой неделе.

«Недавно Nucor Corporation обнаружила связанный с кибербезопасностью инцидент, в результате которого третьи лица получили несанкционированный доступ к некоторым ИТ-системам компании, — говорится в документе. — Обнаружив инцидент, компания начала принимать оперативные меры по реагированию и его локализации, активировав план реагирования на инциденты, заблаговременно отключила потенциально затронутые системы и приняла другие меры по локализации, устранению последствий угрозы и восстановлению».

Кроме того, в компании заявили, что уже уведомили о произошедшем правоохранительные органы и привлекли внешних экспертов по кибербезопасности для помощи в расследовании.

Известно, что некоторые производственные операции на предприятиях приостановлены, хотя Nucor Corporation подчеркивает, что в настоящее время уже ведется процесс постепенного возобновления работы.

Никаких подробностей о дате или типе атаки пока не сообщается, поэтому неизвестно, связан ли этот инцидент с кражей или шифрованием данных.

В настоящее время ни одна вымогательская группировка не взяла на себя ответственность за эту атаку, поэтому неизвестно, кто может стоять за инцидентом.