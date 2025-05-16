Разработчики Tor анонсировали новый инструмент командной строки Oniux, предназначенный для безопасной маршрутизации любых Linux-приложений через сеть Tor для анонимизации сетевых соединений.

В отличие от классических методов, которые используют пространство user-space, Oniux использует пространства имен (namespaces) в Linux для создания полностью изолированной сетевой среды для каждого приложения, предотвращая утечку данных, даже если приложение является вредоносным или настроено некорректно.

Linux namespaces — это функция ядра, которая позволяет процессам работать в изолированных средах, каждая из которых имеет собственное представление о конкретных системных ресурсах, например, о нетворкинге и процессах.

Oniux использует namespaces для изоляции приложений на уровне ядра, в результате чего весь их трафик принудительно пропускается через Tor.

«Мы рады представить Oniux: небольшую утилиту командной строки, обеспечивающую сетевую изоляцию посредством Tor для сторонних приложений, использующих пространства имен Linux, — говорится в сообщении разработчиков. — Построенная на базе Arti и onionmasq, Oniux помещает любую Linux-программу в собственное сетевое пространство имен, чтобы направить ее через Tor и исключить вероятность утечек данных».

Такой эффект достигается посредством размещения каждого приложения в собственном сетевом пространстве имен без доступа к интерфейсам хоста, вместо чего используется виртуальный интерфейс (onion0), осуществляющий маршрутизацию через Tor с помощью onionmasq.

Кроме того, инструмент использует mount namespaces для внедрения собственного /etc/resolv.conf для безопасной работы с Tor DNS, а также user/PID namespaces для безопасной настройки среды с минимальными привилегиями. Это позволяет обеспечить защиту от утечек и изоляцию Tor в ядре для любого приложения Linux.

Разработчики объясняют, что, в отличие от Oniux, Torsocks работает за счет использования LD_PRELOAD и перехвата вызовов сетевых функций в динамически связанных Linux-приложениях и перенаправляет их через SOCKS-прокси Tor.

Проблема такого подхода заключается в том, что необработанные системные вызовы не перехватываются Torsocks, а вредоносные программы могут не использовать функции libc, что может привести к утечкам.

Более того, Torsocks вообще не работает со статическими бинарниками и не обеспечивает настоящей изоляции, поскольку приложения все равно обращаются к реальным сетевым интерфейсам хоста.

В блоге разработчики опубликовали сравнительную таблицу, в которой указаны различия между этими решениями.

Несмотря на очевидные преимущества Oniux, подчеркивается, что это экспериментальный проект, который пока не прошел всестороннее тестирование в разных условиях и сценариях. По этой причине инструмент может работать некорректно, и не рекомендуется задействовать его в критически важных операциях.

Вместо этого разработчики призывают энтузиастов протестировать Oniux и сообщить о возникших проблемах, чтобы побыстрее подготовить инструмент к более широкому внедрению.

Tor Project уже опубликовал исходный код Oniux, и рекомендует всем, кто захочет его протестировать, предварительно убедиться в том, что в их дистрибутиве установлен Rust.