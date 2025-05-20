Компания Microsoft предупредила, что после установки майских пачтей некоторые системы под управлением Windows 10 и Windows 10 Enterprise LTSC 2021 могут загружаться в режиме восстановления BitLocker.

Обычно компьютеры под управлением Windows переходят в режим восстановления BitLocker после смены оборудования или обновления модуля TPM (Trusted Platform Module), чтобы восстановить доступ к защищенным дискам.

Однако Microsoft сообщает о проблеме, из-за которой «небольшое количество» компьютеров под управлением Windows 10 могут отображать экран восстановления BitLocker после попытки установить обновление KB5058379.

«Windows на затронутых устройствах может не запуститься несколько раз подряд после установки обновления, что вызовет срабатывание автоматического восстановления. На устройствах с включенным BitLocker для запуска автоматического восстановления потребуется ввести ключ восстановления», — заявили в компании.

При проверке Windows Event Viewer пострадавшие пользователи увидят ошибки LSASS и сообщения о сбое установки с ошибкой 0x800F0845 в системном журнале событий.

Также сообщается, что некоторые устройства могут войти в бесконечный цикл восстановления BitLocker после того, как Startup Repair не удастся инициировать автоматическое восстановление, а другие устройства успешно откатятся к ранее установленному обновлению после нескольких попыток установить KB5058379.

Представители Microsoft заявили, что компания уже расследует эту проблему и предоставит обновленную информацию, как только станет известна основная причина возникновения сбоев.

В настоящее время на ошибки, вызванные установкой KB5058379, жалуются пользователи самых разных конфигураций и устройств, включая Lenovo, Dell и HP. Поэтому пока остается неясным, вызвана ли проблема каким-то конкретным аппаратным или программным обеспечением.

В качестве временной меры пользователи систем, застрявших на экране восстановления BitLocker, могут попробовать отключить технологию Intel Trusted Execution Technology (TXT) в BIOS. Если это не поможет, служба поддержки Microsoft также советует попробовать отключить Secure Boot, Virtualization Technologies или Firmware Protection.