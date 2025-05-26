Разработчики мессенджера заявили, что Microsoft просто не оставила им другого выбора, и в Signal для Windows будет по умолчанию заблокирована возможность делать скриншоты приложения.

Новая защитная функция получила название «Безопасность экрана» (Screen security) и включена по умолчанию на всех устройствах под управлением Windows 11.

Напомним, что впервые ИИ-функция Recall была представлена в мае 2024 года. Она призвана помочь «вспомнить» любую информацию, которую пользователь просматривал в прошлом, сделав ее доступной с помощью простого поиска. Так, Recall делает снимок любого активного окна на экране каждые несколько секунд, записывая все, что происходит в Windows, будь то просмотр сайтов в браузере, общение в мессенджере или работа с другими приложениями.

Полученные снимки обрабатываются нейронным процессором (Neural Processing Unit, NPU) устройства и ИИ-моделью для извлечения данных со скриншотов. Затем информация сохраняется в БД, и пользователи могут осуществлять поиск по истории с помощью запросов на родном языке.

Сразу после анонса Recall подверглась жесткой критике как со стороны ИБ-экспертов, так и со стороны защитников конфиденциальности. Специалисты сравнивали функцию с кейлоггером и демонстрировали, что ее можно использовать для кражи данных.

В ответ на эту критику Microsoft отложила запуск Recall и сообщила, что обеспечит дополнительную безопасность, сделав функцию опциональной и зашифровав БД, чтобы та была недоступна, пока пользователь не пройдет аутентификацию с помощью Windows Hello.

В декабре 2024 года Recall снова стала доступна участникам программы Windows Insiders, но пользователи снова заметили проблемы и раскритиковали компанию: оказалось, Recall сохраняет номера банковских карт, номера социального страхования и другую конфиденциальную информацию, даже если это запрещено.

Тем не менее, в апреле 2025 года Microsoft начала развертывать Windows Recall среди всех пользователей, установивших обновление Windows 11 KB5055627 на ПК Copilot+. Месяц спустя, в мае 2025 года, компания сделала его общедоступным для всех, кто установил майские обновления.

Как теперь сообщают разработчики Signal, при включении новой функции защиты экрана окна Signal будут помечены DRM-флагом, блокирующим их содержимое для Recall, а также других приложений и функций Windows.

«Хотя за последний год Microsoft прислушалась к критическим отзывам и внесла ряд корректировок, обновленная версия Recall по-прежнему подвергает риску любой контент, отображаемый в ориентированных на конфиденциальность приложениях, таких как Signal, — пишет в блоге компании разработчик Signal Джошуа Лунд (Joshua Lund). — В результате в Windows 11 мы включили по умолчанию дополнительный уровень защиты, чтобы помочь обеспечить безопасность десктопной версии Signal на этой платформе, даже если это приведет к некоторым компромиссам с точки зрения удобства использования. Microsoft просто не оставила нам другого выбора».

Так как защита экрана в Signal может вызвать проблемы, пользователи могут отключить функцию в разделе «Настройки Signal» -> «Конфиденциальность» -> «Защита экрана». Перед отключением защиты мессенджер покажет предупреждение о том, что после деактивации функции Windows сможет делать скриншоты чатов Signal.

Разработчики объясняют, что такие приложения, как Signal, практически не могут контролировать контент, который перехватывает Recall. Поэтому внедрение DRM-механизма, который работает на благо пользователя, оказалось наилучшим выбором.

«Мы надеемся, что в будущем ИИ-команды, разрабатывающие подобные Recall системы, будут более тщательно обдумывать последствия. Такие приложения, как Signal, не должны применять “странные трюки”, чтобы сохранить конфиденциальность и целостность своих сервисов в отсутствии надлежащих инструментов для разработчиков. Люди, которым важна конфиденциальность, не должны жертвовать удобству в угоду ИИ-амбициям», — добавляет Лунд.

Разработчик подчеркивает, что мессенджеры, подобные Signal, заслуживают такого же внимательного подхода, как и окна браузеров, работающие в приватном режиме или режиме инкогнито. Дело в том, что их Microsoft уже исключила из Recall по умолчанию.