Американская компания MathWorks, специализирующаяся на разработке ПО для математических вычислений и имитационного моделирования, пострадала от атаки вымогателей, что привело к перебоям в работе сервисов.

Основанная в 1984 году MathWorks имеет штаб-квартиру в Массачусетсеи более 34 офисов по всему миру, в которых работают более 6500 сотрудников. MathWorks разрабатывает платформу MATLAB, а также графическую среду имитационного моделирования Simulink, которыми пользуются более 100 000 организаций и 5 млн клиентов.

«Компания MathWorks подверглась атаке вымогательского ПО. Мы уведомили об этом федеральные правоохранительные органы. Атака затронула наши ИТ-системы, — говорится в официальном сообщении компании. — Начиная с воскресенья, 18 мая, некоторые из наших онлайн-приложений, используемых клиентами, оказались недоступны, а также недоступны некоторые внутренние системы, используемые сотрудниками».

Перебои в работе, связанные с атакой, продолжаются до сих пор (к примеру, могут не работать облачный центр, обмен файлами, центр лицензий и магазин MathWorks), но компания уже восстановила работу некоторых сервисов и обратилась за помощью к сторонним экспертам по кибербезопасности.

Так, в течение нескольких дней пользователи не могли получить доступ к своим аккаунтам из-за проблем с подписями, но 21 мая MathWorks восстановила работу многофакторной аутентификации и SSO (Single Sign On).

Однако некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с проблемами, мешающими создавать новые учетные записи. Кроме того, те, кто не входил в систему с 11 октября 2024 года, вообще не могут залогиниться.

В настоящее время MathWorks не раскрыла никакой дополнительной информации об инциденте. Неизвестно, какой именно вымогатель атаковал компанию, и были ли данные клиентов похищены во время атаки. Ни одна хакерская группа пока не заявляла об атаке на MathWorks и не брала на себя ответственность за этот инцидент.