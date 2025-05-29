Компания Apple сообщила, что за последние пять лет она заблокировала мошеннические транзакции в App Store на сумму более 9 млрд долларов. Из них более 2 млрд долларов пришлось на 2024 год.

Ежегодный отчет компании гласит, что пользователи App Store сталкиваются с самыми разными угрозами от «мошеннических приложений, которые похищают личную информацию, до мошеннических схем оплаты, которые пытаются обмануть пользователей».

В общей сложности компания заблокировала более 46 000 учетных записей разработчиков из-за подозрений в мошенничестве и отклонила 139 000 заявок на регистрацию в рамках мер по предотвращению попадания в App Store созданных злоумышленниками приложений.

Кроме того, в прошлом году было отклонено более 711 млн заявок на создание новых пользовательских учетных записей и деактивировано почти 129 млн таких аккаунтов, связанных с подозрительной деятельностью, включая спам, манипулирование рейтингами, отзывами и результатами поиска.

Другие интересные статистические данные из отчета Apple:

обнаружено и заблокировано более 10 000 приложений, связанных с пиратскими ресурсами, содержавших вредоносное ПО, порнографический контент, а также приложения для азартных игр и пиратские версии легитимных приложений из App Store;

предотвращено почти 4,6 млн попыток установить или запустить приложения, нелегально распространяемые за пределами App Store и одобренных сторонних магазинов;

отклонено более 1,9 млн заявок на добавление приложений в App Store из-за несоответствия стандартам безопасности, надежности, нарушения конфиденциальности или признаков мошенничества;

за мошенническую активность удалено свыше 37 000 приложений и отклонено более 43 000 заявок на добавление приложений из-за наличия в них скрытых или недокументированных функций;

отклонено более 320 000 заявок на размещение приложений, которые копировали другие приложения, были признаны спамерскими или вводили пользователей в заблуждение, и еще 400 000 заявок были отклонены за нарушения конфиденциальности;

из чартов App Store удалено свыше 7400 потенциально мошеннических приложений, а из результатов поиска App Store — почти 9500 приложений, вводящих в заблуждение;

удалено более 143 млн фальшивых оценок и отзывов;

выявлено почти 4,7 млн украденных банковских карт и более 1,6 млн учетных записей заблокированы за повторные транзакции.

Для сравнения: в 2023 году Apple предотвратила мошеннические транзакции на сумму более 1,8 млрд долларов, а в 2022 году — на сумму более 2 млрд долларов. Также в 2023 году Apple из-за различных нарушений заблокировала около 118 000 учетных записей разработчиков.

Также в Apple сообщили, что команда App Store App Review еженедельно проверяет в среднем 150 000 заявок на размещение приложений, ежегодно помогая более 220 000 разработчиков публиковать свои продукты в App Store.