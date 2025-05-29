Microsoft объявила о создании новой платформы для оркестрации обновлений, построенной на существующей инфраструктуре Windows Update. Новинка должна унифицировать процесс обновления всех приложений, драйверов и системных компонентов в Windows.

«Обновления в экосистеме Windows могут восприниматься как фрагментированный процесс. Чтобы решить эту проблему, мы разрабатываем концепцию единой интеллектуальной платформы для координации обновлений, способной поддерживать любые обновления (приложений, драйверов и так далее) наряду с обновлениями Windows, — сообщают в Microsoft. — Построенная на стеке Windows Update, платформа оркестрации призвана предоставить разработчикам и продуктовым командам, создающим приложения и инструменты для управления, API для интеграции их обновлений, который будет удовлетворять их потребностям».

В компании объясняют, что разработчики и ИТ-команды могут подключиться к новой платформе, используя API Windows Runtime (WinRT) или PowerShell-команды, предварительно зарегистрировавшись в закрытом тестировании по адресу unifiedorchestrator@service.microsoft.com.

Когда регистрация в качестве поставщика обновлений (update provider) пройдена, оркестратор будет регулярно запускать специальный инструмент для поиска доступных обновлений (предоставляется в процессе регистрации). Затем он распределит загрузки и обновления по времени, чтобы минимизировать нагрузку на процессор и сеть, а также примет во внимание активность пользователя, состояние источника питания и сети.

Новая модель обновлений также будет учитывать необходимость перезапуска, контрольные сроки уведомлений и заново запланирует неудавшиеся операции, не требуя от разработчиков создания собственных решений для планирования или ведения логов.

В настоящее время новая платформа Microsoft находится на этапе закрытого тестирования и доступна только для разработчиков и тех, кто создает приложения и инструменты для управления обновлениями. Она поддерживает приложения, упакованные в форматах MSIX, APPX или традиционные установщики Win32.

Новинка предлагает единый интерфейс для уведомлений через встроенные диалоговые окна Windows Update и централизованную историю обновлений в приложении Settings, наряду с официальными обновлениями Windows.