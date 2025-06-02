4 июня будет запущен пилотный проект для борьбы с кибермошенниками, предполагающий оперативное взаимодействие госорганов, банков и операторов связи. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Главной целью проекта является создание механизма взаимодействия различных государственных и негосударственных структур, налаживание обмена информацией между ними для предотвращения преступлений «с использованием информационных и коммуникационных технологий».

«Платформой для такого взаимодействия станет создаваемая государственная информационная система противодействия нарушениям в этой сфере. В ходе реализации пилотного проекта будет апробирована работа этой системы. Так, планируется определить категории данных, необходимых для эффективного противодействия киберпреступлениям, выработать унифицированные форматы предоставления данных о правонарушениях, достичь автоматизации оперативного взаимодействия. Кроме того, в рамках пилотного проекта предстоит выработать превентивные меры по борьбе с мошенниками, использующими цифровые каналы связи», — гласит официальный пресс-релиз кабинета министров.

Участниками проекта со стороны государства станут Минцифры, МВД, ФСБ, Роскомнадзор, Росфинмониторинг, ФСТЭК, Банк России, Генеральная прокуратура и Следственный комитет. Также в число участников войдут крупные российские банки и операторы связи, а также АО «Национальная система платежных карт».

Проект продлится до марта 2026 года. В правительстве ожидают, что его реализация позволит лучше защитить граждан от мошенников и усилит безопасность в интернете.