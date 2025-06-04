В Mozilla разработали новую защитную функцию, которая поможет блокировать вредоносные расширения для Firefox, ворующие криптовалюту у пользователей.

Разработчики сообщают, что новая система создает профили риска для каждого представленного в магазине кошелька-расширения и автоматически предупреждает о рисках, если достигнут заданный порог.

Эти предупреждения призваны побуждать людей, которые занимаются проверкой аддонов, более внимательно присмотреться к ним и удалить вредоносные из магазина, прежде чем они будут использованы для опустошения криптокошельков пользователей.

«Чтобы защитить пользователей Firefox, команда Add-ons Operations разработала систему предварительного обнаружения, предназначенную для выявления и блокировки мошеннических криптовалютных расширений, прежде чем они попадут в руки ничего не подозревающих пользователей, — сообщают специалисты. — Первый уровень защиты связан с автоматическими индикаторами, которые определяют профиль риска для расширений кошельков, представленных в addons.mozilla.org. Если расширение кошелька достигает определенного уровня риска, люди, проводящие проверку, получают сигнал о необходимости проведения более глубокого анализа. Если расширение оказывается вредоносным, оно немедленно блокируется».

Специалист команды Add-ons Operations Андреас Вагнер (Andreas Wagner), который руководит системой безопасности и проверки содержимого в addons.mozilla.org, отмечает, что за последние несколько лет его команда обнаружила и удалила сотни вредоносных расширений, включая мошеннические криптокошельки.