Хакер #313. Вызов для Windows
Компания Google выпустила внеплановое обновление для браузера Chrome, которое устраняет сразу три уязвимости. Одна из этих проблем уже активно эксплуатируется злоумышленниками.
Уязвимость, которой уже пользуются хакеры, получила идентификатор CVE-2025-5419 (8,8 балла по шкале CVSS) и описывается как проблема out-of-bounds чтения и записи в JavaScript-движке V8 и WebAssembly.
«Out-of-bounds чтение и запись в V8 в Google Chrome до версии 137.0.7151.68 позволяют удаленному злоумышленнику нарушить целостность хипа с помощью специально подготовленной HTML-страницы», — гласит описание ошибки в Национальной базе данных уязвимостей NIST (NVD).
Google сообщает, что ошибку обнаружили специалисты Google Threat Analysis Group (TAG) и сообщили о ней 27 мая 2025 года. Подчеркивается, что проблема была устранена на следующий день, и в стабильную версию браузера были внесены необходимые изменения для всех платформ.
Пока не раскрывается никаких подробностей о характере атак и хакерах, использующих уязвимость.
Пользователям рекомендуется как можно скорее обновить Chrome до версии 137.0.7151.68 и 137.0.7151.69 для Windows и macOS, а также до версии 137.0.7151.68 для Linux.
CVE-2025-5419 стала второй активно используемой уязвимостью нулевого дня, исправленной Google в 2025 году. Напомним, что первая проблема (CVE-2025-2783) была выявлена «Лабораторией Касперского» и использовалась в атаках на российские организации.