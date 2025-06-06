Команда киберзащитников из Республики Беларусь стала обладателем кубка IV Международного киберчемпионата по информационной безопасности. Турнир организовала ГК «Солар». Также мероприятие проводилось при поддержке Минцифры России, МИД РФ и Национального координационного центра по компьютерным инцидентам. Технологическим партнером выступила «Лаборатория Касперского».

Финал турнира в формате Defence Challenge состоялся в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. В заключительном этапе за победу сражались команды из России, Беларуси и Вьетнама, ранее успешно прошедшие отборочный CTF-этап. Всего в киберчемпионате приняли участие 117 команд из 26 стран мира.

Во время церемонии награждения победителей представил Александр Шойтов, заместитель главы Минцифры России. Он отметил, что в 2025 году Международный киберчемпионат вышел на новый уровень, и участникам удалось отработать практические навыки взаимодействия специалистов в области ИБ в условиях высокой конкуренции. Также Шойтов подчеркнул, что после турнира специалисты по кибербезу из разных стран смогут внедрить новый опыт и техники противостояния в практику.

«Успешное проведение компьютерного чемпионата на ЦИПР-2025 — результат слаженной работы специалистов в интересах укрепления сотрудничества с нашими зарубежными партнерами в сфере международной информационной безопасности. Учения внесли весомый практический вклад в усилия России по наращиванию потенциала развивающихся стран в области отражения компьютерных угроз», — подчеркнул Артур Люкманов, директор Департамента международной информационной безопасности МИД России.

С 2022 года Международный киберчемпионат значительно расширил свою географию: в 2025 году в соревнованиях приняли участие команды из России, стран СНГ, Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки. Впервые на чемпионате были представлены команды из Мексики, Кубы и Венесуэлы. Важным для обмена опытом между участниками стало и присутствие команд из развитых «цифровых» государств Юго-Восточной и Центральной Азии — Индии, Таиланда, Малайзии и Вьетнама.

«Мы отметили фантастический рост интереса к киберчемпионату со стороны иностранных участников, число команд за год выросло почти в три раза — с 40 до 117. Раньше доминирующую роль играли российские киберзащитники, и мы сомневались, смогут ли иностранные участники пробиться в "десятку". В 2025 году было много команд-открытий из ОАЭ, Мексики, Танзании, Вьетнама, которые проявили себя на голову выше соперников. Результаты киберчемпионата демонстрируют международное признание российской экспертизы в кибербезопасности», — прокомментировал генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов.

В финале киберчемпионата «Солар» серьезно повысила ставки и обострила конкуренцию между командами. Так, в логику соревнований на платформе Solar CyberMir были заложены сценарии наиболее распространенных и опасных типов киберугроз, которые были зафиксированы экспертами Центра противодействия кибератакам Solar JSOC с декабря 2024 года по май 2025 года.

Таким образом, финалисты смогли проверить себя на прочность в условиях, которые отражают актуальный российский и международный киберландшафт, а также испытать свои навыки в условиях, максимально приближенных к сложной реальности.

Команда победителей набрала 6149 баллов за эффективную защиту своей инфраструктуры, став абсолютным лидером чемпионата. Белорусские киберзащитники быстрее всех изучили защищаемую инфраструктуру, настроили средства защиты и устранили уязвимости в сервисах и продемонстрировали высокий уровень командного взаимодействия. Это позволило им дольше всех успешно противостоять атакам.

Второе и третье места в финале завоевали команда из России (5588 очков) и киберзащитники из Вьетнама (5280 очков). Как отмечают организаторы чемпионата, настоящим открытием турнира стала команда первокурсников одного из российских университетов, которые на CTF-этапе обошли команды профессионалов с большим опытом.

Организаторы отмечают, что команда из Вьетнама, завоевавшая «бронзу», произвела фурор по итогам CTF-этапа, набрав более 7200 очков, и лидировала в зачете турнира с большим отрывом от соперников. Азиатские киберзащитники достойно продемонстрировали свои компетенции в двух этапах, но уступили обладателям «золота» и «серебра» лишь из-за нехватки опыта в классическом противостоянии оборонительной и наступательной кибербезопасности. По оценке «Солара», этот пример демонстрирует необходимость регулярного тестирования навыков в различных форматах, чтобы оценить уровень команды в условиях реальных кибератак.

Обладатели кубка за первое место получили скидку в размере 25% на однодневные киберучения и три образовательные программы Solar Method, а также два месяца бесплатного доступа к платформе для анализа безопасности приложений на уровне кода Solar appScreener и 50 облачных лицензий для тестирования навыков киберграмотности.

Команды, занявшие второе и третье место, получили скидку 25% на три образовательные программы Solar Method, подобранные с учетом выявленных на чемпионате слабых сторон.

Для кибертурнира организаторы предоставили новейшую версию платформы Solar CyberMir, которую в ходе турнира испытали 500 защитников. Платформа поддерживает российские системы виртуализации, позволяет кастомизировать формирование инфраструктуры в зависимости от действий киберзащитников и принятых ими решений, таким образом создавая эффект адаптивной и «живой» среды.

Другой технологический партнер — «Лаборатория Касперского» — предоставила участникам SIEM-систему KUMA и Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform.

«В этом году на наших глазах развернулась нешуточная битва: все участники показали высокий уровень подготовки, и это значит, что безопасность пользователей и бизнеса в надежных руках. Возможность отработать навыки реагирования на кибератаку, используя знания и технологические средства защиты, помогает командам увидеть свои сильные стороны и области для дальнейшего профессионального развития. Желаем всем участникам новых побед — уже над реальными злоумышленниками», — подчеркнула Анна Кулашова, вице-президент «Лаборатории Касперского» по развитию бизнеса в России и странах СНГ.

Результаты международного киберчемпионата открывают новые перспективы по развитию сотрудничества в сфере практической подготовки киберзащитников в приоритетных для «Солара» странах мира. Так, уже в июне 2025 года компания реализует серию практико-ориентированных образовательных проектов для школьников и студентов в странах Ближнего Востока. По оценке организаторов, подобные инициативы пробуждают глубокий интерес к профессии ИБ-специалиста среди молодежи и помогают сформировать долгосрочное сотрудничество между Россией и другими странами.

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