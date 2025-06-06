Государственный департамент США объявил, что выплатит вознаграждение в размере до 10 млн долларов за любую информацию о хакерах, имеющих отношение к инфостилеру RedLine, и его предполагаемом создателе, гражданине России Максиме Рудометове.

Также вознаграждение в рамках программы Rewards for Justice распространяется на любую информацию о хакерах, которые использовали эту малварь в атаках, нацеленных на организации критической инфраструктуры США.

«Программа Rewards for Justice предлагает вознаграждение в размере до 10 млн долларов за любую информацию, которая позволит установить личность или местонахождение любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, участвует во вредоносной кибердеятельности против критической инфраструктуры США в нарушение Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях (CFAA), — говорится в сообщении Госдепа. — Все, кто располагает информацией о связанных с иностранным правительством сообщниках Рудометова, их вредоносной киберактивности и использовании вредоносного ПО RedLine, должны связаться с Rewards for Justice через расположенный в Tor канал передачи информации».

Напомним, что в октябре 2024 года американские правоохранители выдвинули обвинения против гражданина России Максима Рудометова. Его считают разработчиком RedLine, который якобы управлял инфраструктурой малвари. Считается, что на криптовалютные счета Рудометова поступали платежи, связанные с вредоносным ПО и отмыванием денег.

«Рудометов регулярно получал доступ к инфраструктуре инфостилера RedLine и управлял ею, был связан с различными криптовалютными счетами, использовавшимися для получения и отмывания платежей, и владел вредоносным ПО RedLine», — заявляло тогда Министерство юстиции США.

Рудометову были предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием устройств доступа, сговоре с целью совершения компьютерного взлома и отмывании денег. По этим обвинениям ему грозит до 35 лет лишения свободы, однако обвинения были выдвинуты заочно.

Также осенью 2024 года правоохранительные органы сообщили о проведении международной операции Magnus, связанной с разрушением инфраструктуры инфостилеров RedLine и Meta.

Тогда голландская полиция, совместно с международными партнерами, заявила об уничтожении MaaS-платформ RedLine и Meta, связанных с кражей миллионов учетных данных. Кроме того, правоохранительные органы нарушили каналы продаж малвари, конфисковав Telegram-аккаунты RedLine и Meta, использовавшиеся для продвижения малвари среди покупателей.