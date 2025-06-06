Во втором пакете мер по борьбе с кибермошенниками, который сейчас разрабатывает правительство, может появиться новое требование к российским владельцам сайтов. Их могут обязать авторизовать пользователей только при помощи российских email-адресов.

Как сообщает РБК, второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками предполагает внесение изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно инициативе, все российские юрлица — владельцы сайтов при использовании авторизации пользователей на своем ресурсе с помощью адреса электронной почты должны будут применять только адреса, созданные с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне.

Фактически это означает, что нельзя будет использовать для авторизации, например, ящики на Gmail или Yahoo. РБК отмечает, что в редакции есть копия обсуждаемого документа, подлинность которого подтвердили несколько неназванных участников рынка.

Журналисты напоминают, что с 1-го января 2025 года уже действует запрет на иностранные email-адреса при регистрации на отечественных сайтах, но он не касается уже зарегистрированных пользователей.

Второй пакет мер разрабатывается в продолжение первого, принятого весной текущего года. Он включал запрет на использование мессенджеров для сотрудников госорганов, банков и операторов связи при взаимодействии с клиентами, требование маркировать звонки от организаций, блокировать рекламные и спам-звонки и так далее.

В тексте нового документа оговаривается, что правительство может установить исключения, но детали не приводятся.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко отметил, что во второй пакет войдет более десятка мер, в том числе по регулированию оборота банковских карт, созданию правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, ответственности за применение искусственного интеллекта (ИИ) при совершении правонарушений, а также ответственности за незаконный оборот SIM-карт. Он подчеркнул, что пока документ находится на межведомственном согласовании и может меняться с учетом предложений ведомств и отрасли.

Похожий комментарий дали изданию и представители Минцифры. Там заявили, что пока рано говорить о том, какие именно меры будут включены в итоговую версию законопроекта. «Все инициативы обсуждаются с отраслью и заинтересованными ведомствами. Сейчас документ на межведомственном согласовании и может быть изменен», — отметили в ведомстве.

По данным Yota, по итогам девяти месяцев 2024 года доля российских компаний в трафике почтовых сервисов увеличилась до 69% с 55% по сравнению с прошлым годом. Однако самым популярным почтовым сервисом в стране оставался Gmail. Причем за год число пользователей этого сервиса выросло на 19%, хотя их активность снизилась на 10% по сравнению с 2023 годом.

Переход на российские почтовые сервисы (Mail.ru, «Яндекс») может вызвать неудобства у пользователей, привыкших к Gmail, но полного отказа от зарубежных сервисов не требуется: можно завести дополнительный ящик в зоне .ru и настроить переадресацию, считает директор по продукту доменного бизнеса «Руцентра» Марина Брик.

Брик сообщила РБК, что большинство компаний, особенно крупных, легко адаптируются к новым требованиям. По ее словам, им потребуется только добавить поле для российской почты в формах регистрации.

«Малому бизнесу понадобится больше времени на доработки, но технически это несложно. Основные сложности будут связаны с изменением привычек пользователей», — говорит Брик.