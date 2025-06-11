В рамках июньского «вторника обновлений» компания Microsoft исправила 66 уязвимостей, включая две проблемы нулевого дня, одна из которых уже применялась в атаках. Также была устранена уязвимость обхода Secure Boot, которая могла применяться для установки буткитов.

Patch Tuesday

В общей сложности в этом месяце разработчики выпустили патчи для десяти критических уязвимостей, восемь из которых были связаны с удаленным выполнением кода, а две — с повышением привилегий.

Только одна 0-day уязвимость июня относилась к категории уже эксплуатируемых хакерами — CVE-2025-33053. Эта проблема связана с удаленным выполнением кода в Web Distributed Authoring and Versioning (WEBDAV) и была обнаружена экспертами Check Point Research.

В бюллетене безопасности отмечается, что для эксплуатации этой уязвимости пользователь должен кликнуть на специально подготовленный злоумышленниками WebDav URL.

Как рассказывают специалисты Check Point в своем отчете, CVE-2025-33053 применялась в атаках APT-группировки Stealth Falcon.

«В марте 2025 года Check Point Research обнаружила попытку атаки, направленную на оборонную компанию в Турции. Злоумышленники использовали ранее неизвестную технику для выполнения файлов, размещенных на контролируемом ими WebDAV-сервере, путем манипулирования рабочим каталогом легитимного встроенного инструмента Windows», — пишут эксперты.

Напомним, что Microsoft относит к разряду 0-day те уязвимости, информация о которых была публично раскрыта до выхода патчей, а также проблемы, которые активно эксплуатируются в атаках. Поэтому вторая 0-day этого месяца (CVE-2025-33073) не использовалась в атаках, а была раскрыта до выхода исправлений.

Уязвимость нулевого дня CVE-2025-33073 связана с повышением привилегий в клиенте Windows SMB и позволяла злоумышленникам получить привилегии уровня SYSTEM на уязвимых устройствах.

«Чтобы использовать эту уязвимость, злоумышленник мог выполнить специально подготовленный вредоносный скрипт, заставляющий компьютер-жертву установить SMB-соединение с системой атакующего и пройти аутентификацию. Это может привести к повышению привилегий», — поясняют в Microsoft.

Microsoft не сообщает, где именно были раскрыты детали этой проблемы. Однако по данным Born City, ранее на этой неделе DFN-CERT начал распространять предупреждения об этой уязвимости.

Проблемы Secure Boot

Еще одна исправленная уязвимость — CVE-2025-3052 не является критической и не относится к категории 0-day, однако ее можно назвать одной из важнейших в этом месяце.

Этот баг был обнаружен генеральным директором и основателем компании Binarly Алексом Матросовым, когда тот нашел в сети утилиту для перепрошивки BIOS, подписанную UEFI-сертификатом Microsoft. Исходно эта утилита предназначалась для защищенных планшетов DT Research, но поскольку она была подписана сертификатом Microsoft, ее можно было применить для любой системы с поддержкой Secure Boot. Дальнейшее расследование показало, что этот инструмент циркулировал в сети как минимум с конца 2022 года, а затем был загружен на VirusTotal в 2024 году, где его и обнаружил исследователь.

Представители Binarly уведомили о проблеме CERT/CC еще в феврале 2025 года, и в этом месяце Microsoft устранила CVE-2025-3052. Причем в ходе изучения проблемы Microsoft обнаружила еще 13 вариантов инструмента DT Research, хеши которых в итоге были добавлены в черный список DBX (БД, в которой перечислены модули, которые были отозваны или утратили доверие по иным причинам).

Как объясняют исследователи, эта утилита считывает доступную для записи пользователем переменную NVRAM (IhisiParamBuffer) без валидации. Если злоумышленник обладает правами администратора, он может изменить эту переменную таким образом, чтобы произвольные данные записывались в ячейки памяти во время процесса загрузки UEFI. Напомним, что это происходит еще до загрузки операционной системы или ядра.

Эксперты Binarly подготовили эксплоит для CVE-2025-3052, который обнуляет глобальную переменную gSecurity2, которая используется для обеспечения работы Secure Boot.

«Для нашего PoC мы решили перезаписать глобальную переменную gSecurity2, — объясняют специалисты. — Эта переменная содержит указатель для Security2 Architectural Protocol, который функция LoadImage использует для принудительного запуска Secure Boot. Обнуляя ее, мы фактически отключаем Secure Boot и можем запускать любые неподписанные UEFI-модули».

Таким образом, злоумышленники могли использовать уязвимость для установки буткитов, которые оставались бы скрытыми от операционной системы и позволяли отключать и другие защитные механизмы.

«Это открытие наглядно демонстрирует, как ошибка одного поставщика может отразиться на всей цепочке поставок UEFI, и почему лидирующие организации вкладывают средства в постоянное сканирование двоичного кода и быстрое развертывание dbx, а не полагаются на ритуал “безопасного обновления BIOS”, который проводится раз в год», — комментирует Алекс Матросов.

Видеодемонстрация использования proof-of-concept эксплоита Binarly доступна здесь.

Кроме того, следует отметить, что на этой неделе ИБ-исследователь Зак Дидкотт (Zack Didcott) продемонстрировал еще один эксплоит для обхода Secure Boot.

Как объяснил эксперт, проблеме присвоен идентификатор CVE-2025-47827, и она связана с модулем ядра Linux IGEL, который нужен для проприетарной системы управления логическими томами. Начальный shim, который загружает GRUB и уязвимое ядро, подписан Microsoft.

Таким образом, злоумышленники, имеющие даже кратковременный физический доступ к устройству, могут использовать IGEL и модифицировать загрузчик для установки вредоносного ПО. По словам Дидкотта, он сообщил об уязвимости в Microsoft, однако так и не получил ответа о том, что компания планирует отозвать подпись.