Правоохранительные органы шести стран объявили о ликвидации Archetyp — даркнет-маркетплейса, работавшего с мая 2020 года и специализировавшегося на распространении наркотических веществ.

Продавцы на Archetyp предоставляли клиентам доступ к большому количеству наркотических средств, включая кокаин, амфетамины, героин, каннабис, MDMA и такие синтетические опиоиды, как фентанил. По данным правоохранительных органов, на сайте было зарегистрировано более 3200 продавцов и размещено свыше 17 000 объявлений.

За пять лет активности торговая площадка собрала более 612 000 пользователей, а общий объем криптовалютных транзакций, которые осуществлялись исключительно с помощью Monero и прошли через Archetyp за эти годы, оценивается в 250 миллионов евро.

Операция по ликвидации маркетплеса получила кодовое название Deep Sentinel и проводилась под руководством Федерального ведомства уголовной полиции Германии, при поддержке Европола и Евроюста. В рамках операции следователи из Нидерландов ликвидировали инфраструктуру маркетплейса, а в Испании был задержан 30-летний гражданин Германии, которого подозревают в том, что он является администратором Archetyp. Имя подозреваемого не разглашается.

Также в Германии и Швеции были арестованы модератор Archetyp и шесть крупнейших продавцов теневой торговой площадки.

В общей сложности правоохранительные органы изъяли у подозреваемых 47 смартфонов, 45 компьютеров, наркотики, а также различное имущество на сумму 7,8 млн евро.