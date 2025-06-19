Аналитики Check Point обнаружили масштабную кампанию по распространению малвари, направленную на игроков Minecraft. Вредоносные моды и читы заражают устройства под управлением Windows стилерами, которые воруют учетные данные, токены аутентификации и криптовалюту.

Исследователи обратили внимание на тысячи просмотров ссылок на Pastebin, которые использовались злоумышленниками для доставки полезных нагрузок, что свидетельствует о масштабности этой кампании.

Эти атаки специалисты связывают с Stargazers Ghost Network — сервисом для распространения вредоносного ПО, который маскирует свою деятельность с помощью множества якобы легитимных репозиториев на GitHub. Напомним, что об этом сервисе и стоящей за ним группировкой Stargazer Goblin эксперты подробно рассказывали ранее.

В 2024 году было выявлено более 3000 аккаунтов на GitHub, через которые доставлялись инфостилеры, а позже исследователи связали Stargazers Ghost Network с распространением малвари GodLoader, заразившей более 17 000 систем всего за три месяца.

Новая вредоносная кампания нацелена на игроков Minecraft и распространяет среди них Java-малварь, которую пока практически не обнаруживают антивирусы. Исследователи нашли на GitHub множество репозиториев злоумышленников, замаскированных под моды и читы для Minecraft (Skyblock Extras, Polar Client, FunnyMap, Oringo и Taunahi). По оценкам исследователей, жертвами этих атак могли стать более 1500 пользователей.

«Мы выявили около 500 репозиториев GitHub, включая форкнутые или скопированные, которые были частью этой кампании. Также мы обнаружили около 700 [фальшивых] звезд, оставленных примерно 70 аккаунтами», — рассказывают эксперты.

На первом этапе атаки, после выполнения в Minecraft, JAR-загрузчик использует закодированный base64 URL-адрес и загружает следующий этап с Pastebin, что в итоге приводит к скачиванию основанного на Java стилера.

Этот вредонос стремится похитить токены учетных записей Minecraft и пользовательские данные из лаунчера Minecraft, а также популярных сторонних лаунчеров, включая Feather, Lunar и Essential. Также он пытается украсть токены Discord и Telegram, а затем отправляет собранные данные через POST-запросы на сервер атакующих.

Помимо этого Java-стилер служит загрузчиком для другого стилера на базе .NET, который называется 44 CALIBER и представляет собой более «традиционную» версию такой малвари. 44 CALIBER старается похитить информацию из браузеров, данные из VPN-аккаунтов, криптовалютных кошельков, Steam, Discord и других приложений. Также второй стилер собирает системную информацию, данные буфера обмена и может делать скриншоты машины жертвы.

«После деобфускации мы наблюдали, что он похищает различные учетные данные из браузеров (Chromium, Edge, Firefox), определенные файлы (Desktop, Documents, %USERPROFILE%/Source), информацию криптовалютных кошельков (Armory, AtomicWallet, BitcoinCore, Bytecoin, DashCore, Electrum, Ethereum, LitecoinCore, Monero, Exodus, Zcash, Jaxx), данные VPN (ProtonVPN, OpenVPN, NordVPN), а также Steam, Discord, FileZilla, Telegram», — предупреждают исследователи.

Украденная информация передается через веб-хуки Discord, сопровождаемые комментариями на русском языке. Это, а также временные метки коммитов в часовом поясе UTC+3, позволяет предположить, что за этой кампанией стоят русскоязычные операторы.