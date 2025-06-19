Аналитики Check Point обнаружили масштабную кампанию по распространению малвари, направленную на игроков Minecraft. Вредоносные моды и читы заражают устройства под управлением Windows стилерами, которые воруют учетные данные, токены аутентификации и криптовалюту.

Исследователи обратили внимание на тысячи просмотров ссылок на Pastebin, которые использовались злоумышленниками для доставки полезных нагрузок, что свидетельствует о масштабности этой кампании.

Эти атаки специалисты связывают с Stargazers Ghost Network — сервисом для распространения вредоносного ПО, который маскирует свою деятельность с помощью множества якобы легитимных репозиториев на GitHub. Напомним, что об этом сервисе и стоящей за ним группировкой Stargazer Goblin эксперты подробно рассказывали ранее.

В 2024 году было выявлено более 3000 аккаунтов на GitHub, через которые доставлялись инфостилеры, а позже исследователи связали Stargazers Ghost Network с распространением малвари GodLoader, заразившей более 17 000 систем всего за три месяца.

Новая вредоносная кампания нацелена на игроков Minecraft и распространяет среди них Java-малварь, которую пока практически не обнаруживают антивирусы. Исследователи нашли на GitHub множество репозиториев злоумышленников, замаскированных под моды и читы для Minecraft (Skyblock Extras, Polar Client, FunnyMap, Oringo и Taunahi). По оценкам исследователей, жертвами этих атак могли стать более 1500 пользователей.

Вредоносные репозитории

«Мы выявили около 500 репозиториев GitHub, включая форкнутые или скопированные, которые были частью этой кампании. Также мы обнаружили около 700 [фальшивых] звезд, оставленных примерно 70 аккаунтами», — рассказывают эксперты.

На первом этапе атаки, после выполнения в Minecraft, JAR-загрузчик использует закодированный base64 URL-адрес и загружает следующий этап с Pastebin, что в итоге приводит к скачиванию основанного на Java стилера.

Этот вредонос стремится похитить токены учетных записей Minecraft и пользовательские данные из лаунчера Minecraft, а также популярных сторонних лаунчеров, включая Feather, Lunar и Essential.  Также он пытается украсть токены Discord и Telegram, а затем отправляет собранные данные через POST-запросы на сервер атакующих.

Помимо этого Java-стилер служит загрузчиком для другого стилера на базе .NET, который называется 44 CALIBER и представляет собой более «традиционную» версию такой малвари. 44 CALIBER старается похитить информацию из браузеров, данные из VPN-аккаунтов, криптовалютных кошельков, Steam, Discord и других приложений. Также второй стилер собирает системную информацию, данные буфера обмена и может делать скриншоты машины жертвы.

Схема атаки

«После деобфускации мы наблюдали, что он похищает различные учетные данные из браузеров (Chromium, Edge, Firefox), определенные файлы (Desktop, Documents, %USERPROFILE%/Source), информацию криптовалютных кошельков (Armory, AtomicWallet, BitcoinCore, Bytecoin, DashCore, Electrum, Ethereum, LitecoinCore, Monero, Exodus, Zcash, Jaxx), данные VPN (ProtonVPN, OpenVPN, NordVPN), а также Steam, Discord, FileZilla, Telegram», — предупреждают исследователи.

Украденная информация передается через веб-хуки Discord, сопровождаемые комментариями на русском языке. Это, а также временные метки коммитов в часовом поясе UTC+3, позволяет предположить, что за этой кампанией стоят русскоязычные операторы.

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