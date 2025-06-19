Эксперты предупреждают: две свежие уязвимости локального повышения привилегий могут использоваться для получения root-привилегий в системах, работающих под управлением популярных дистрибутивов Linux.

Первая ошибка (CVE-2025-6018) была обнаружена в конфигурации фреймворка Pluggable Authentication Modules (PAM) в openSUSE Leap 15 и SUSE Linux Enterprise 15. Проблема позволяет локальным атакующим получить привилегии пользователя allow_active.

Другая ошибка (CVE-2025-6019) обнаружена в libblockdev и позволяет пользователю allow_active получить права root через демон udisks (служба управления хранением данных, которая по умолчанию используется в большинстве дистрибутивов Linux).

Хотя объединение этих уязвимостей в цепочку local-to-root позволяет злоумышленникам быстро получить root-привилегии и полностью захватить контроль над системой, подчеркивается, что проблема libblockdev/udisks чрезвычайно опасна даже сама по себе.

«Хотя формально для эксплуатации уязвимости требуются привилегии allow_active, по умолчанию udisks входит в состав почти всех дистрибутивов Linux, поэтому практически любая система уязвима, — объясняют эксперты Qualys Threat Research Unit (TRU), обнаружившие обе проблемы. — Техники получения прав allow_active, включая раскрытую выше проблему с PAM, еще больше снижают этот барьер. Злоумышленник может использовать эти уязвимости для немедленной компрометации системы с минимальными усилиями».

Специалисты Qualys создали PoC-эксплоиты и успешно применили уязвимость CVE-2025-6019 для получения root-прав в системах под управлением Ubuntu, Debian, Fedora и openSUSE Leap 15.

В своем отчете команда Qualys Security Advisory поделилась более подробной технической информацией об уязвимостях, а ссылки на исправления можно найти в Openwall.

«Учитывая повсеместное распространение udisks и простоту эксплуатации, организации должны рассматривать эту уязвимость как критический и постоянный риск, и незамедлительно развернуть исправления», — говорят эксперты.

Говоря об уязвимостях в Linux, следует упомянуть, что на этой неделе Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) предупредило об активной эксплуатации старой проблемы CVE-2023-0386. Этот баг влияет на подсистему OverlayFS ядра Linux и позволяет локальному злоумышленнику повысить привилегии.