Хакерская атака нарушила работу внутренних систем второй по величине канадской авиакомпании WestJet, а также повлияла на доступность приложения и сайта авиаперевозчика.

«WestJet известно об инциденте, затрагивающем внутренние системы и приложение WestJet, в результате которого доступ был ограничен для ряда пользователей», — гласит официальное заявление компании. Представители авиакомпании заявили, что уже расследуют случившееся совместно с правоохранительными органами, сторонними ИБ-экспертами и Министерством транспорта Канады, а также стремятся ограничить влияние инцидента на IT-инфраструктуру и сервисы компании. Оценка масштабов инцидента еще не завершена. «Мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности нашей работы и защиты конфиденциальных данных и личной информации наших клиентов и сотрудников, и приносим извинения за возможные перебои в доступе к сервисам WestJet», — заявили в компании.

В настоящее время доступ пользователей к приложению и сайту WestJet восстановлен, но в компании предупреждают, что перебои в их работе все еще возможны.

Хотя представители авиакомпании пообещали регулярно публиковать обновления о ситуации, пока в WestJet не сообщили, от какой именно атаки пострадала компания, и сумели ли хакеры похитить какие-либо данные. Также неясно, связан ли этот инцидент с вымогательской атакой.