Популярный сайт для отслеживания курсов криптовалют, CoinMarketCap, пострадал от хакерской атаки. Злоумышленники пытались похитить криптовалюту у посетителей ресурса.

В минувшую пятницу, 20 июня 2025 года, посетители CoinMarketCap заметили странные всплывающие окна, которые предлагали им подключить свои кошельки к сайту. Если пользователи следовали инструкциям, вредоносный скрипт похищал у них криптовалюту.

В настоящее время представители компании подтвердили, что злоумышленники использовали уязвимость в дудле (анимированном логотипе компании) на главной странице сайта и внедрили на страницы ресурса вредоносный JavaScript.

«20 июня 2025 года наша команда по безопасности обнаружила уязвимость, связанную с изображением дудла на нашей домашней странице. Это изображение содержало ссылку, которая запускала вредоносный код через вызов API, что приводило к появлению всплывающего окна при посещении домашней страницы у некоторых пользователей. Обнаружив это, мы незамедлительно удалили проблемный контент, определили первопричину и приняли комплексные меры по изоляции и устранению проблемы. В настоящее время все системы работают штатно, а CoinMarketCap безопасен для всех пользователей», — заявляют разработчики CoinMarketCap.

Как объяснили специалисты ИБ-компании c/side, злоумышленники каким-то образом изменили API, с помощью которого сайт загружал дудл для отображения на главной странице. В подмененный JSON-ответ был добавлен вредоносный тег <script>, внедрявший скрипт для кражи криптовалюты из кошельков, который подгружался с внешнего сайта (static.cdnkit[.]io).

Когда пользователь заходил на страницу, скрипт выполнялся и отображал фальшивое всплывающее окно для подключения кошелька, имитируя легитимный запрос на Web3-транзакцию. Однако на самом деле скрипт был предназначен для кражи активов из подключенных кошельков.

«Это была атака на цепочку поставок, то есть взлом был направлен не на собственные серверы CoinMarketCap, а на сторонний инструмент или ресурс, используемый CoinMarketCap, — поясняют в c/side. — Такие атаки сложно обнаружить, поскольку они используют доверенные элементы платформы».

Позже исследователь, известный под ником Rey, поделился деталями этой атаки в соцсети X. На опубликованных им скриншотах видно, что в рамках атаки у 110 жертв было украдено 43 266 долларов в криптовалюте, а участники атаки говорили на французском языке в своем Telegram-канале.

В отличие от традиционного фишинга, криптовалютные дрейнеры чаще всего продвигаются через посты в социальных сетях, рекламу, поддельные сайты и вредоносные расширения для браузеров.

Согласно отчетам исследователей, только в 2024 году злоумышленники похитили почти 500 млн долларов в результате подобных атак, нацеленных более чем на 300 000 кошельков. Совсем недавно мы посвятили этой проблеме отдельную статью.