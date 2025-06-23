Хакер #313. Вызов для Windows
Минцифры опубликовало новую версию правил, согласно которым силовые органы смогут получать информацию от маркетплейсов и классифайдов. Предлагается расширить список данными об устройстве, сетевых подключениях и местоположении пользователей.
Предыдущая версия документа была опубликована в мае и разрешала силовым органам запрашивать личные данные, указанные ими при регистрации (номер телефона, адрес электронной почты, а также IP-адрес) и информацию о покупках и услугах пользователя.
Теперь же предполагается, что маркетплейсы и классифайды будут передавать данные через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ, с ее помощью обмениваются информацией федеральные и региональные ведомства, МФЦ, «Госуслуги» и некоторые коммерческие организации). Это должно помочь правоохранителям противодействовать кибермошенничеству.
В новой версии документа к списку данных добавились: сетевые адреса и порты (идентификаторы программы или процесса, которые обслуживают IP-адрес) пользователя агрегатора, а также слепок операционной системы (при наличии), user-agent браузера, UID (unique identifier, уникальный идентификатор пользователя на сайте), IMEI (International mobile equipment identity), IMSI идентификационного модуля (SIM-карты), MAC-адрес и информация о месте нахождения устройства, посредством которого был получен доступ к сервису.
«В новом проекте постановления мы постарались учесть позицию и интересы всех сторон, — отмечают представители Минцифры. — Перечень данных был расширен для более эффективного противодействия кибермошенничеству. Уточненный список также позволит запрашивать и предоставлять более конкретную информацию и снизит вероятность дополнительного запроса».
Как сообщил Forbes директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров: «Фактически это обязывает платформы собирать и предоставлять по запросу данные, сопоставимые по детализации с теми, что собирают операторы связи. Это серьезный шаг в сторону расширения государственного контроля в цифровой сфере и значительное сокращение анонимности онлайн-транзакций и активности на этих платформах».
Представители Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», VK, «Сбер», «Мегафон», «Ростелеком», билайн, МТС, ВТБ, Avito, HeadHunter и так далее) заявили изданию, что перечень данных, которые агрегаторы должны будут передавать через СМЭВ, «вызывает вопросы» относительно технической реализуемости и соразмерности.
«Многие компании не собирают и не хранят, например, слепки операционной системы, IMEI, IMSI или MAC-адреса, особенно без собственной мобильной инфраструктуры, — добавили в АБД. — Важно найти баланс между интересами государства и возможностями бизнеса, иначе даже добросовестные игроки рынка окажутся не в состоянии формально соблюсти требования».
При этом представители Минцифры прокомментировали ситуацию, заявив, что правоохранительные органы не получат информацию о местоположении всех пользователей маркетплейсов.
«Никакой речи о передаче данных всех пользователей не идет. Информация будет запрашиваться исключительно в случае подозрения на мошенничество. Например, если мошенник под видом продавца завладел данными карты пользователя, или покупатель перевел деньги, но не получил товар. Благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) правоохранители смогут оперативно получать нужную информацию и раскрывать преступления.
Вся информация будет предоставляться маркетплейсами строго в рамках процессуальных оснований и законодательства. Речь идет только про ускорение предоставления данных и четкого определения структуры их передачи.
Правоохранительные органы должны указывать законное основание для получения информации в каждом запросе.
Обмен сведениями будет проводиться с учетом всех мер для защиты данных, а также прав и интересов граждан.
Предложенные меры позволят сократить время на раскрытие киберпреступлений и сделать работу сотрудников маркетплейсов и правоохранительных органов более эффективной», — сообщается в Telegram-канале ведомства.