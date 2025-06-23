Минцифры опубликовало новую версию правил, согласно которым силовые органы смогут получать информацию от маркетплейсов и классифайдов. Предлагается расширить список данными об устройстве, сетевых подключениях и местоположении пользователей.

Предыдущая версия документа была опубликована в мае и разрешала силовым органам запрашивать личные данные, указанные ими при регистрации (номер телефона, адрес электронной почты, а также IP-адрес) и информацию о покупках и услугах пользователя.

Теперь же предполагается, что маркетплейсы и классифайды будут передавать данные через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ, с ее помощью обмениваются информацией федеральные и региональные ведомства, МФЦ, «Госуслуги» и некоторые коммерческие организации). Это должно помочь правоохранителям противодействовать кибермошенничеству.

В новой версии документа к списку данных добавились: сетевые адреса и порты (идентификаторы программы или процесса, которые обслуживают IP-адрес) пользователя агрегатора, а также слепок операционной системы (при наличии), user-agent браузера, UID (unique identifier, уникальный идентификатор пользователя на сайте), IMEI (International mobile equipment identity), IMSI идентификационного модуля (SIM-карты), MAC-адрес и информация о месте нахождения устройства, посредством которого был получен доступ к сервису.

«В новом проекте постановления мы постарались учесть позицию и интересы всех сторон, — отмечают представители Минцифры. — Перечень данных был расширен для более эффективного противодействия кибермошенничеству. Уточненный список также позволит запрашивать и предоставлять более конкретную информацию и снизит вероятность дополнительного запроса».

Как сообщил Forbes директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров: «Фактически это обязывает платформы собирать и предоставлять по запросу данные, сопоставимые по детализации с теми, что собирают операторы связи. Это серьезный шаг в сторону расширения государственного контроля в цифровой сфере и значительное сокращение анонимности онлайн-транзакций и активности на этих платформах».

Представители Ассоциации больших данных (АБД, объединяет «Яндекс», VK, «Сбер», «Мегафон», «Ростелеком», билайн, МТС, ВТБ, Avito, HeadHunter и так далее) заявили изданию, что перечень данных, которые агрегаторы должны будут передавать через СМЭВ, «вызывает вопросы» относительно технической реализуемости и соразмерности.

«Многие компании не собирают и не хранят, например, слепки операционной системы, IMEI, IMSI или MAC-адреса, особенно без собственной мобильной инфраструктуры, — добавили в АБД. — Важно найти баланс между интересами государства и возможностями бизнеса, иначе даже добросовестные игроки рынка окажутся не в состоянии формально соблюсти требования».

При этом представители Минцифры прокомментировали ситуацию, заявив, что правоохранительные органы не получат информацию о местоположении всех пользователей маркетплейсов.