Компания Microsoft объявила, что будет периодически удалять устаревшие драйверы из каталога Windows Update, чтобы снизить риски и улучшить совместимость.

«Целью этой инициативы является предоставление оптимального набора драйверов в Windows Update для различных аппаратных решений в экосистеме Windows, а также обеспечение безопасности Microsoft Windows, — гласит сообщение компании. — Эта инициатива предполагает периодическую очистку драйверов в Windows Update, в результате чего некоторые драйверы не будут предоставляться системам в нашей экосистеме».

Как уточнили в компании, первый этап процедуры «очистки» затронет драйверы, для которых в Windows Update уже имеются более новые альтернативы.

Под «очисткой» понимается удаление привязки драйверов с истекшим сроком действия к аудиториям в Windows Update, в результате чего они не будут предлагаться ни одной системе под управлением Windows. Это будет реализовано путем удаления соответствующих назначений аудиторий старых драйверов в Hardware Development Center.

Также сообщается, что в будущем Microsoft расширит перечень категорий, которые могут быть исключены из Windows Update ради повышения безопасности. Отмечается, что при этом партнеры по-прежнему смогут повторно публиковать драйверы, удаленные Microsoft, если предоставят для этого бизнес-обоснование.