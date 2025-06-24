СМИ сообщают, что пользователям могут запретить перепрошивать устройства и изменять идентификационные номера (IMEI), привязанные к их номерам. Соответствующие поправки к закону «О связи» были подготовлены Минцифры.

«Известия» пишут, что новые поправки являются частью объемного законопроекта, направленного на борьбу с киберпреступностью, который сейчас разрабатывается в ведомстве. Также планируется создать единую базу мобильных устройств и ввести черные списки уникальных номеров.

«При наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий указанные сведения направляются в государственную информационную систему противодействия правонарушениям», — гласит документ.

Как отметил директор Института исследований интернета Карен Казарян, подмена IMEI — один из инструментов киберпреступников, который позволяет, например, скрыть устройство, использовавшееся для мошенничества. Также IMEI меняют владельцы SIM-боксов, использующихся для спам-обзвонов, рассылок и применяющихся в мошеннических контакт-центрах.

Пока в материалах Минцифры не указаны конкретные санкции, которые могут применяться в отношении лиц, меняющих IMEI. Но законопроект находится на стадии доработки и не исключено, что в ближайшее время там появятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс с наказаниями за нарушение запрета.

Издание отмечает, что запрет на подмену IMEI согласуется с другими предложениями по борьбе с кибермошенничеством и незаконными манипуляциями. Например, ранее обсуждалась разработка антифродовых мер, включающих создание единого реестра IMEI. По мнению экспертов, наличие государственной информсистемы, в частности, позволит блокировать украденные или нелегально ввезенные в РФ смартфоны.