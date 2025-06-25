Специалисты Akamai подробно описали два новых метода, которые могут использоваться для выведения из строя майнинговых ботнетов.

Исследователи рассказывают, что эти методы эксплуатируют особенности дизайна различных распространенных алгоритмов майнинга, чтобы остановить процесс добычи криптовалюты.

«Мы создали две техники, которые эксплуатируют майнинговые технологии и политики пулов, позволяя снижать эффективность майнинговых ботнетов вплоть до их полного отключения, что вынуждает злоумышленников вносить радикальные изменения в инфраструктуру или вообще прекращать кампании», — пишут эксперты.

Разработка специалистов основана на использовании майнингового протокола Stratum и фактически позволяет заблокировать майнинговый прокси или кошелек злоумышленника, что сводит на нет всю эффективность операции.

Первая из двух методик, получившая название Bad Shares, подразумевает бан майнингового прокси в сети, что, в свою очередь, приводит к остановке операций и снижению загрузки на процессор жертвы со 100% до 0%.

Хотя майнинговые прокси выступают лишь в роли посредников и защищают майнинговый пул злоумышленников и адреса их кошельков, они могут стать точкой отказа, если не смогут выполнять свои функции.

«Идея проста: подключившись к вредоносному прокси в роли майнера, мы можем отправлять некорректные результаты job result — плохие шары (bad shares), которые обойдут проверки и будут переданы пулу, — объясняют в Akamai. — Серия таких плохих результатов приведет к блокировке прокси, фактически останавливая работу всего майнингового ботнета».

Такие атаки требуют использования инструмента XMRogue, разработанного самими исследователями. Именно он используется, чтобы выдать себя за майнера, подключиться к майнинговому прокси, передать плохие шары и добиться бана прокси.

Второй метод, разработанный специалистами Akamai, предназначен для случаев, когда майнер-жертва подключен к публичному пулу напрямую, без прокси. В этом случае можно эксплуатировать тот факт, что пул может забанить адрес на один час, если тот использует более 1000 воркеров.

Другими словами, одновременное выполнение более 1000 запросов на вход в систему с использованием кошелька злоумышленника вынудит пул забанить его. Однако отмечается, что это не постоянное решение, ведь аккаунт может быстро восстановить работоспособность, как только многочисленные попытки соединений прекратятся.

В Akamai заявляют, что вышеописанные методы уже использовались для борьбы с майнерами криптовалюты Monero, но также применимы и к другим криптовалютам.