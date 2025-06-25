Производитель аппаратных криптокошельков Trezor предупреждает пользователей о фишинговых атаках. Хакеры воспользовались автоматизированной системой поддержки компании для рассылки вредоносных сообщений.

Проблема заключается в том, что на сайте поддержки компании любой желающий мог открыть тикет, указав лишь произвольный адрес электронной почты и тему письма. После этого система автоматически отправляет на указанный email номер заявки и использует ее название в качестве темы письма.

Злоумышленники злоупотребили этой функцией, рассылая пользователям тикеты с фишинговыми заголовками. Например «[СРОЧНО]: vault.trezor.guide — Создайте хранилище Trezor прямо сейчас, чтобы защитить активы, которые могу быть под угрозой».

Поскольку письма приходили с официального адреса help@trezor.io, для получателей они выглядели подлинными, однако в теме сообщений содержались фальшивые предупреждения и ссылка на мошеннический сайт. Пользователи, перешедшие по этой ссылке, попадали на фишинговую страницу, где их просили предоставить данные кошелька.

Устройства Trezor представляют собой аппаратные холодные кошельки, которые работают в автономном режиме и требуют физического подтверждения и одобрения транзакций. Однако установленные на устройствах Trezor кошельки защищены seed-фразой, которая состоит из 24 случайных слов и служит паролем, который, по сути, является ключом ко всем активам пользователя. То есть любой человек, знающий seed-фразу другого пользователя, может воссоздать его кошелек на другом устройстве и получить полный доступ к криптовалюте.

Представители Trezor напоминают владельцам устройств, что seed-фразы нельзя раскрывать посторонним ни при каких обстоятельствах.

Также в компании заверили, что уже работают над внедрением защитных мер, которые предотвратят подобные злоупотребления в будущем.