Из-за возможных проблем с безопасностью Палата представителей Конгресса США запретила устанавливать и использовать WhatsApp на любых устройствах, принадлежащих сотрудникам Конгресса.

Запрет распространяется на мобильные телефоны, ноутбуки, настольные компьютеры и любые веб-браузеры, используемые на государственных устройствах.

При этом служащие Конгресса могут продолжать пользоваться WhatsApp на своих личных устройствах, которые, согласно существующим правилам, нельзя приносить на секретные брифинги и охраняемые объекты.

Палата представителей США (The United States House of Representatives) — это нижняя палата Конгресса США, в которой количество представителей от штатов пропорционально численности их населения. Палата представителей отвечает за создание законов, утверждение бюджетов и представляет интересы общественности через 435 избранных представителей.

По информации Axios, о запрете стало известно благодаря утечке внутреннего письма, которое было разослано сотрудникам. В этом сообщении WhatsApp, по сути, классифицируется как коммуникационная платформа, связанная с «высоким риском».

Главный административный директор Палаты представителей Кэтрин Шпиндор (Catherine Szpindor) подтвердила СМИ, что такое письмо и запрет действительно имеют место.

«Защита Палаты представителей — наш главный приоритет, и мы постоянно отслеживаем и анализируем потенциальные риски кибербезопасности, которые могут поставить под угрозу данные членов и сотрудников Палаты», — заявила Шпиндор, добавив, что список одобренных приложений регулярно пересматривается с учетом рисков кибербезопасности.

Запрет WhatsApp — часть более широкой инициативы Палаты по ограничению использования потенциально опасных технологических платформ и приложений, включая приложения ByteDance (например, TikTok) и ИИ-инструменты, включая ChatGPT, который разрешен только в специальной версии.

Теперь сотрудникам рекомендуется выбрать в качестве замены WhatsApp одну из перечисленных программ: Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage и FaceTime.

Представители WhatsApp заявляют, что категорически не согласны с позицией главного административного директора Палаты представителей.