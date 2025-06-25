Хакер #313. Вызов для Windows
Из-за возможных проблем с безопасностью Палата представителей Конгресса США запретила устанавливать и использовать WhatsApp на любых устройствах, принадлежащих сотрудникам Конгресса.
Запрет распространяется на мобильные телефоны, ноутбуки, настольные компьютеры и любые веб-браузеры, используемые на государственных устройствах.
При этом служащие Конгресса могут продолжать пользоваться WhatsApp на своих личных устройствах, которые, согласно существующим правилам, нельзя приносить на секретные брифинги и охраняемые объекты.
Палата представителей США (The United States House of Representatives) — это нижняя палата Конгресса США, в которой количество представителей от штатов пропорционально численности их населения. Палата представителей отвечает за создание законов, утверждение бюджетов и представляет интересы общественности через 435 избранных представителей.
По информации Axios, о запрете стало известно благодаря утечке внутреннего письма, которое было разослано сотрудникам. В этом сообщении WhatsApp, по сути, классифицируется как коммуникационная платформа, связанная с «высоким риском».
Главный административный директор Палаты представителей Кэтрин Шпиндор (Catherine Szpindor) подтвердила СМИ, что такое письмо и запрет действительно имеют место.
«Защита Палаты представителей — наш главный приоритет, и мы постоянно отслеживаем и анализируем потенциальные риски кибербезопасности, которые могут поставить под угрозу данные членов и сотрудников Палаты», — заявила Шпиндор, добавив, что список одобренных приложений регулярно пересматривается с учетом рисков кибербезопасности.
Запрет WhatsApp — часть более широкой инициативы Палаты по ограничению использования потенциально опасных технологических платформ и приложений, включая приложения ByteDance (например, TikTok) и ИИ-инструменты, включая ChatGPT, который разрешен только в специальной версии.
Теперь сотрудникам рекомендуется выбрать в качестве замены WhatsApp одну из перечисленных программ: Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage и FaceTime.
Представители WhatsApp заявляют, что категорически не согласны с позицией главного административного директора Палаты представителей.
«Нам известно, что члены Палаты представителей и их сотрудники регулярно пользуются WhatsApp, и мы с нетерпением ждем, когда члены Палаты представителей смогут официально присоединиться к своим коллегам из Сената [где WhatsApp официально одобрен]. Сообщения в WhatsApp по умолчанию шифруются сквозным образом, то есть их могут видеть только получатели, но не сам WhatsApp. Это более высокий уровень безопасности, чем у большинства приложений из списка одобренных, которые не обеспечивают такой защиты», — говорят представители мессенджера.