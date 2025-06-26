Очередной игрок симулятора War Thunder был забанен на официальном форуме игры, так как выложил в открытый доступ страницу из руководства по летной эксплуатации самолета AV-8B Harrier. Это как минимум девятый известный случай, когда пользователи выкладывают на форуме секретные или закрытые материалы, стремясь доказать свою точку зрения.

На этот раз игрок под ником MatrixRupture опубликовал на форуме фрагмент из руководства NATOPS (Naval Air Training and Operating Procedures Standardization) для самолетов AV-8B и TAV-8B Harrier, используемых ВМС и Корпусом морской пехоты США.

Эта документация имеет пометку «Distribution Statement C», то есть не одобрена для публичного распространения и предназначена только для использования уполномоченным персоналом правительства США и его подрядчиков. Такой документ нельзя легально предать огласке.

И хотя теперь пользователи спорят о том, что документ формально не считается секретным, юридический статус действительно запрещает его публичное распространение, даже если фактический уровень секретности отличается от «Секретно» и «Совершенно секретно». А разработчики War Thunder должны соблюдать ограничения и законы (в том числе об экспортном контроле).

Комьюнити-менеджер War Thunder подтвердил, что документ нарушает правила форума и был немедленно удален. За эту публикацию пользователь получил временный бан.

Разработчики симулятора придерживаются строгой политики, запрещающей размещение на платформах компании любой секретной, подлежащей экспортному контролю или другой ограниченной документации. Это правило строго соблюдается независимо от намерений, стоящих за исходным постом.

Издание UK Defence Journal напоминает, что это далеко не первый подобный случай. Так, ранее пользователи War Thunder, пытаясь доказать свою правоту в споре или указать на неточности в игре, сливали в открытый доступ документацию, связанную с британским боевым танком Challenger 2, французским Leclerc, китайским ZTZ-99, Eurocopter Tiger, а также несколькими американскими самолетами, включая F-16, F-15E, F-117, и совсем недавно — истребителем Eurofighter Typhoon.

Практически каждый такой «слив» происходит по схожей схеме: пользователь пытается подкрепить свои аргументы в споре техническими данными и загружает в открытый доступ документы, которые были либо засекречены, либо подлежат экспортному контролю. Каждый раз модераторы удаляют такие сообщения и накладывают санкции на связанные с ними аккаунты.

Даже если некоторые из этих документов широко распространены в неофициальных кругах или относительно свободно доступны в интернете, на них продолжают распространяться требования ITAR (Правил международной торговли оружием) и другие нормы национальной безопасности. То есть публикация таких документов может повлечь за собой юридические последствия, независимо от того, насколько «устаревшими» являются эти данные.

Разработчик War Thunder, компания Gaijin Entertainment, неоднократно подчеркивала, что такие материалы никогда не используются при разработке внутриигровой техники. Разработчики опираются исключительно на общедоступные и легальные источники информации и неоднократно отговаривали пользователей от попыток публикации и обсуждения закрытых материалов.