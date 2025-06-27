Хакер #313. Вызов для Windows
Сотни моделей принтеров Brother и других производителей (Fujifilm, Toshiba, Ricoh и Konica Minolta) оказались подвержены серьезным уязвимостям, обнаруженным исследователями из компании Rapid7. Так, принтеры поставляются с паролем администратора по умолчанию, который могут сгенерировать удаленные злоумышленники.
Суммарно эксперты выявили восемь различных проблем в принтерах Brother.
|CVE
|Описание
|Что затрагивает
|CVSS
|CVE-2024-51977
|Неаутентифицированный злоумышленник может спровоцировать утечку конфиденциальной информации.
|HTTP (порт 80), HTTPS (порт 443), IPP (порт 631)
|5,3 балла
|CVE-2024-51978
|Неаутентифицированный злоумышленник может сгенерировать пароль по умолчанию для администратора.
|HTTP (порт 80), HTTPS (порт 443), IPP (порт 631)
|9,8 балла
|CVE-2024-51979
|Аутентифицированный злоумышленник может спровоцировать переполнение буфера стека.
|HTTP (порт 80), HTTPS (порт 443), IPP (порт 631)
|7,2 балла
|CVE-2024-51980
|Неаутентифицированный злоумышленник может вынудить устройство открыть TCP-соединение.
|Веб-сервисы через HTTP (порт 80)
|5,3 балла
|CVE-2024-51981
|Неаутентифицированный злоумышленник может вынудить устройство выполнить произвольный HTTP-запрос.
|Веб-сервисы через HTTP (порт 80)
|5,3 балла
|CVE-2024-51982
|Неаутентифицированный злоумышленник может спровоцировать краш устройства.
|PJL (порт 9100)
|7,5 балла
|CVE-2024-51983
|Неаутентифицированный злоумышленник может спровоцировать краш устройства.
|Веб-сервисы через HTTP (порт 80)
|7,5 балла
|CVE-2024-51984
|Аутентифицированный злоумышленник может раскрыть пароль настроенной внешней службы.
|LDAP-сервер, FTP-сервер
|6,8 балла
Отмечается, что не все перечисленные выше уязвимости затрагивают каждую из 689 моделей принтеров Brother. Кроме того, этим проблемам подвержены и устройства других производителей, включая Fujifilm (46 моделей), Konica Minolta (6), Ricoh (5) и Toshiba (2).
Как несложно заметить, наиболее серьезной из всех является CVE-2024-51978. Дело в том, что пароль по умолчанию на уязвимых принтерах генерируется во время производства с использованием специального алгоритма, и основывается на серийном номере устройства.
Аналитики Rapid7 пишут, что процесс генерации пароля легко отреверсить, и это выглядит так:
- нужно взять первые 16 символов серийного номера устройства;
- добавить 8 байтов, полученных из статической таблицы с солью;
- результат хешировать с помощью SHA256;
- хеш закодировать в формате Base64;
- взять первые восемь символов и заменить некоторые буквы специальными символами.
Отмечается, что злоумышленники могут получить доступ к серийному номеру целевого принтера, используя различные методы или эксплуатируя CVE-2024-51977. Затем они могут воспользоваться описанным алгоритмом для генерации пароля администратора и войти в систему как администратор.
После этого атакующие могут перенастроить принтер, получить доступ к сохраненным отсканированным изображениям, содержимому адресных книг, воспользоваться CVE-2024-51979 для удаленного выполнения кода или CVE-2024-51984 для сбора учетных данных.
Хотя все перечисленные выше уязвимости уже исправлены в обновленных прошивках, выпущенных производителями, критическую проблему CVE-2024-51978 решить оказалось не так просто. Ведь корень уязвимости кроется в самой логике генерации паролей, используемой при производстве оборудования. То есть любые устройства, произведенные до обнаружения этой проблемы, по-прежнему будут использовать предсказуемые пароли по умолчанию, если пользователи не изменят их.
«В Brother сообщили, что эта уязвимость не может быть полностью устранена обновлением прошивки, и она потребовала изменения процесса производства для всех затронутых моделей», — объясняют в Rapid7.
В результате пользователям уязвимых принтеров Brother следует немедленно изменить пароль администратора по умолчанию (если они не делали этого ранее), а также установить последнюю версию прошивки.
Бюллетени безопасности, связанные с этими восемью уязвимостями, опубликовали все затронутые производители: Brother, Konica Minolta, Fujifilm, Ricoh и Toshiba. В них пользователи могут найти инструкциями о том, что именно следует делать.