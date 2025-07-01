Правительство Канады предписало дочерней компании Hikvision, работающей в стране, прекратить все операции. Власти заявляют, что после проверки было установлено, что устройства Hikvision представляют угрозу национальной безопасности.

«После проведения проверки, в соответствии с Законом об инвестициях (Investment Canada Act, ICA), правительство Канады приказало компании Hikvision Canada Inc. прекратить все операции в стране и закрыть свой канадский бизнес. Правительство постановило, что продолжение деятельности Hikvision Canada Inc. в Канаде нанесет ущерб национальной безопасности страны», — сообщает Мелани Джоли (Mélanie Joly), министр инноваций, науки и промышленности Канады.

Канадские власти не сообщают, какие именно результаты проверки привели к принятию этого решения, но заявляют, что выводы основаны на «многоступенчатой проверке информации и доказательствах, предоставленных службой безопасности и разведкой страны».

Помимо запрета на деятельность Hikvision в стране, власти также запретили всем правительственным организациям и коронным корпорациям покупать и использовать оборудование Hikvision. Однако запрет не ограничивает использование и покупку продуктов Hikvision, произведенную филиалами Hikvision за пределами Канады.

Компания Hikvision Canada, созданная в 2014 году, занимала прочные позиции на рынке страны, предлагая решения в области комплексной безопасности и искусственного интеллекта для интернета вещей (AIoT), включая IP-камеры, системы распознавания лиц, оповещения о вторжениях, устройства для умного дома, системы промышленной автоматизации и управления зданиями.

Это не первый случай, когда компания Hikvision подвергается проверкам со стороны регулирующих органов по всему миру. Дело в ее связях с китайским правительством и потенциальной возможности использования ее устройств в качестве средства для сбора разведывательной информации и шпионажа.

Хотя никаких убедительных доказательств этих обвинений до сих пор не опубликовано, правительства многих стран мира, включая США, запретили продажу продуктов Hikvision из-за возможных рисков.

Представители Hikvision осудили решение канадских властей, назвав их обвинения необоснованными и политически мотивированными.

«Мы категорически не согласны с этим решением и относимся к нему с глубокой озабоченностью, поскольку считаем, что оно не имеет под собой фактических обоснований, процессуальной справедливости и прозрачности, — заявляют в Hikvision. — Вместо оценки наших технологий с точки зрения ее кибербезопасности, это решение, похоже, обусловлено страной происхождения нашей материнской компании, что отражает широкую геополитическую напряженность и необоснованное предубеждение против китайских компаний».

В компании подчеркивают, что во время проведения проверки Hikvision оперативно и прозрачно отвечала на все запросы Канадских властей о предоставлении информации, но так и не получила доказательств потенциальной опасности своей продукции.