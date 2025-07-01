Тысячи норвежцев ошибочно решили, что выиграли огромные суммы в лотерее Eurojackpot из-за опечатки при вводе данных.

Eurojackpot — европейская лотерея, запущенная в 2012 году. Она проводит два тиража в неделю, а ее джекпоты начинаются от 10 млн евро и достигают 120 млн евро.

На прошлой неделе компания Norsk Tipping, норвежский оператор Eurojackpot, сообщила, что из-за человеческой ошибки, допущенной в процессе конвертации евроцентов в норвежские кроны, суммы выигрышей были умножены на 100, а не разделены.

В одном из заявлений Norsk Tipping, посвященных этому инциденту, компания сообщает, что произошла «нетехническая ошибка». Иными словами, кто-то попросту допустил опечатку при вводе данных. Однако представители компании уверяют, что будут тщательно расследовать инцидент, «чтобы предотвратить повторение подобного в будущем».

В результате этого «сбоя» тысячи людей решили, что сорвали джекпот, значительно превышающий реальный выигрыш. Но ошибку удалось обнаружить до того, как Norsk Tipping успела произвести неправильные выплаты.

В компании не сообщают, насколько велики были фальшивые джекпоты, но, судя по всему, суммы ошибочных выигрышей в 10 000 раз превышали реальные. По словам бывшей главы компании Тонье Сагстуен (Tonje Sagstuen), которая решила уйти в отставку после инцидента, многие люди решили, что выиграли большие деньги.

«Я получил множество сообщений от людей, которые успели построить планы на отпуск, покупку квартиры или ремонт, прежде чем они поняли, что сумма была неверной. Им я могу только сказать: Простите!» — гласит официальное заявление Сагстуен.

Стоит отметить, что это не первая техническая проблема в работе Norsk Tipping за последние месяцы. Так, в апреле 2025 года сбой, возникший между клиентской базой компании и движком лотереи, привел к существенным задержкам в подтверждении победителей.

А в феврале текущего года Норвежское управление по азартным играм предложило оштрафовать Norsk Tipping за регулярные сбои в инструменте самозапрета (у людей есть возможность активировать самоблокировку, и она распространяется не только на онлайн-казино, но и на продукты вроде лотерей), чья неработоспособность считается серьезным нарушением.

Новый исполняющий обязанности CEO Вегар Странд (Vegar Strand) заявил, что намерен использовать время на посту главы компании, чтобы вернуть доверие пользователей к Norsk Tipping.