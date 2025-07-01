На наркокартель «Синалоа» работал хакер, который взламывал камеры наблюдения и телефоны, чтобы следить за сотрудником ФБР в Мексике, расследующим дело бывшего главы картеля Хоакина «Эль Чапо» Гусмана. Полученные хакером данные использовались для запугивания и убийства потенциальных источников и свидетелей, с которыми встречался агент, сообщили в Управлении главного инспектора Министерства юстиции США (OIG).

Согласно отчету OIG, агент ФБР узнал о хакере еще в 2018 году, от информатора, связанного с картелем.

«Этот человек сообщил, что картель нанял „хакера“, который предлагал услуги, связанные со взломом мобильных телефонов и других электронных устройств, — говорится в отчете. — По словам этого человека, хакер наблюдал за людьми, входящими и выходящими из посольства США в Мехико, и определил „людей, представляющих интерес“ для картеля, включая помощника юридического атташе ФБР (Assistant Legal Attache, ALAT). Затем он смог использовать номер мобильного телефона ALAT для получения данных о сделанных и полученных звонках, а также геолокационных данных, связанных с этим телефоном».

Предполагается, что работающий на картель хакер имел доступ к системе камер видеонаблюдения в Мехико. Это позволяло ему не только следить за приходами и уходами людей в посольстве США (определяя тех, кто представлял интерес для картеля, а также тех, кто потенциально мог представлять угрозу его существованию), но и отслеживать перемещения интересующих его лиц по городу, включая людей, которые встречались с агентами ФБР.

«По словам агента, картель использовал полученную информацию для запугивания и, в некоторых случаях, убийства потенциальных источников и сотрудничающих [с ФБР] свидетелей», — сообщается в отчете.

В отчете OIG, который неожиданно пролил свет на хакерскую активность картеля, оценивалось, насколько эффективно ФБР защищает свои секретные расследования в современном мире, где активна повсеместная техническая слежка — от обычного наружного наблюдения до взлома телефонов и анализа финансовых данных.

Отметим, что «повсеместная техническая слежка» (ubiquitous technical surveillance, UTS) — это термин, использованный в отчете. А для борьбы с этой угрозой в ФБР даже была создана специальная red team.

«Мы считаем, что изначальные усилия red team, направленные на выявление конкретных системных рисков были недостаточными — некоторые угрозы, связанные с UTS, могли остаться без внимания, — говорится в отчете OIG. — Особенное беспокойство вызывает тот факт, что в последних действиях red team не были учтены уже существующие меры ФБР по борьбе с такими угрозами, а также не было четкого плана на будущее: как бюро собирается реагировать на развитие этих рисков после выполнения первых шагов».

Большая часть ответа ФБР, данного на эти обвинения, отредактирована. Но в открытой части говорится: «Мы предпринимаем многогранные усилия, в которых задействованы разные подразделения — как по отдельности, так и совместно, в том числе с другими американскими госструктурами, сталкивающимися с похожими угрозами. Тем не менее, мы согласны: для лучшего понимания угроз, связанных с развитием технических средств наблюдения, нужен масштабный пересмотр этих угроз на уровне всей организации».

Также в ФБР согласились с рекомендацией аудиторов OIG о необходимости обучить сотрудников, чтобы те лучше понимали, какую угрозу несет UTS.

В настоящее время упомянутый выше Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра, также известный как «Эль Чапо» (исп. El Chapo — «Коротышка»), отбывает пожизненное заключение без права на досрочное освобождение в американской тюрьме за 26 преступлений, связанных с наркотиками, а также сговором с целью убийства. До этого бывшего главу картеля дважды арестовывали и заключали в тюрьму, но оба раза сбегал из-под стражи.

Однако, несмотря на многочисленные аресты ключевых лиц (включая самого Гусмана и его сына Хоакина Гусмана Лопеса), картель «Синалоа» по-прежнему активен.