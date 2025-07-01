Компания Microsoft сообщила о новой проблеме, из-за которой обновления безопасности Windows за июнь 2025 года могли устанавливаться с задержкой. Баг связан с неправильной временной меткой метаданных.

Ошибка затрагивала Windows 10 и Windows 11 в тех случаях, если на управляемых устройствах настроены политики отложенной установки качественных обновлений (quality updates).

Хотя отложенное развертывание обновлений в данном случае является ожидаемым результатом, неправильная временная метка для июньских обновлений приводила к их переносу на более поздний срок, чем было предусмотрено администраторами. В результате незащищенные системы могли подвергаться атакам.

«Некоторые устройства в средах, где ИТ-администраторы используют политики отсрочки качественных обновлений, могут столкнуться с задержкой в получении июньского обновления безопасности Windows, — поясняют в Microsoft. — Хотя обновление было выпущено 10 июня 2025 года, временная метка метаданных содержит дату 20 июня 2025 года. Это несоответствие может привести к тому, что устройства с настроенными отсрочками обновлений могут получать обновления позже, чем ожидалось».

Специалисты Microsoft уже занимаются расследованием причин возникновения этой проблемы, а администраторам было предложено несколько обходных путей, которые помогают ускорить развертывание обновлений. К примеру, рекомендуется создать политику ускоренного развертывания обновлений, чтобы обойти параметры отсрочки и обеспечить немедленную доставку патчей в организациях, использующих Windows Autopatch.