Берлинский уполномоченный по защите данных официально потребовал от Google и Apple удалить приложение DeepSeek из магазинов приложений в связи с нарушением Общего регламента по защите данных (GDPR).

Уполномоченный Мейке Камп (Meike Kamp) утверждает, что владелец DeepSeek, компания Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence, расположенная в Пекине, незаконно собирает данные немецких пользователей и передает их для обработки на китайские серверы.

Согласно GDPR и, в частности, статье 46(1), любые персональные данные, полученные от лиц, находящихся на территории ЕС, должны быть защищены в соответствии со стандартами, установленными этим регламентом.

Камп утверждает, что в Китае действуют очень слабые нормы защиты данных, а также предполагается, что DeepSeek вряд ли реализовала достаточные правовые гарантии, чтобы обеспечить безопасность информации в соответствии со стандартами ЕС.

«У компании нет представительства в Европейском союзе, — объясняет Камп. — Сервис доступен пользователям в Германии и других странах через приложения в Google Play и Apple App Store, с описаниями на немецком языке и возможностью использовать его на немецком. В связи с этим на сервис распространяются положения Общего регламента по защите данных (GDPR)».

6 мая 2025 года уполномоченный уже обращался к DeepSeek с просьбой добровольно удалить свои приложения из Google Play и Apple App Store в Германии, однако компания отказалась.

Поэтому теперь власти воспользовались статьей 16 Закона о цифровых услугах (DSA), которая позволяет сообщать о незаконном контенте на платформах соответствующим операторам, в данном случае — Apple и Google. Теперь компаниям предстоит рассмотреть этот запрос и решить, будет ли DeepSeek удален из магазинов приложений.

Хотя запрос поступил от регионального регулятора, а не от федерального правительства Германии, он согласован с другими надзорными органами, а также с Федеральным сетевым агентством (Bundesnetzagentur).