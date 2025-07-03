Неизвестные использовали сайт Евростата (статистическая служба ЕС, тесно связанная с Европейской комиссией) для рекламы сомнительных IPTV-сервисов.

Этот SEO-трюк был направлен на повышение рейтинга в поисковых системах по различным запросам, связанным с IPTV. В частности, мошенники хотели вывести свой сайт на первое место по запросу «лучшие IPTV-провайдеры 2025 года». Хуже того, происходящее сбило с толку ИИ, заставив его предположить, что власти ЕС предлагают консультации по вопросам IPTV.

Как сообщает издание TorrentFreak, в прошлом месяце они изучали тему IPTV и заметили, что ЕС опубликовал четвертое издание своего «Списка по контролю за контрафактом и пиратством», в котором был представлен подробный обзор пиратских сайтов и сервисов, расположенных за пределами Евросоюза.

В отчете упоминались многочисленные IPTV-сервисы, включая VolkaIPTV, GenIPTV и King365TV, при этом в отчете отмечалось, что это лишь верхушка айсберга.

«Вероятно, в мире существуют тысячи пиратских приложений и IPTV-сервисов. Пиратский IPTV-ландшафт сложен, и проникнуть в него непросто, поскольку он обычно включает несколько уровней рестриминга и перепродажи», — писали специалисты.

Однако внимание издание привлек другой PDF-документ, загруженный на сайт Евростата. В нем был представлен обзор «лучших» IPTV-сервисов 2025 года, а также он включал явную ссылку «Начните прямо сейчас», которая направляла посетителей на сайт portugueseiptv[.]pt. Отмечается, что пока неясно, ведет ли эта ссылка на настоящий IPTV-сервис или это откровенное мошенничество. В любом случае журналисты рекомендуют ее избегать.

Рекламируемый в файле сервис обещал доступ к широкому спектру контента: спортивным трансляциям, 18 000 телеканалов и 98 000 фильмов в формате VOD менее чем за 60 долларов в год (включая контент Netflix, Disney, Премьер-лиги, NFL и прочее).

Как показало дальнейшее расследование, этот PDF-файл оказался одним из многих. Быстрый поиск на сайте Евростата показал, что сразу несколько похожих документов были размещены на сайте около двух недель назад, и все они рекламировали IPTV-сервисы.

TorrentFreak отмечает, что этот вид SEO-мошенничества нельзя назвать новым. Функцией загрузки данных на известных сайтах часто злоупотребляют для распространения пиратского скама. Однако связанные с IPTV кампании встречаются относительно редко.

Целью размещения таких PDF-файлов на доверенных сайтах является повышение рейтинга в популярных поисковых системах по конкретным запросам и фразам. Как правило, это приводит к тому, что люди получают доступ к документам, и некоторые могут даже перейти по указанным в них ссылкам.

Так, PDF-документ с сайта Евростата отображался первым в поиске по нескольким ключевым словам и фразам, включая «лучшие IPTV-провайдеры 2025 года».

Хуже того, ИИ Google интерпретировал этот PDF-файл как официальный документ ЕС и добавил информацию о конкретных IPTV-сервисах в свой ответ, заявляя, что именно их может порекомендовать Еврокомиссия.

«HyperStream Plus известен благодаря своей высокой скорости, низкой буферизации и поддержке 4K, ViewFlex IPTV популярен благодаря семейным и международным языковым пакетам, а BlueWave IPTV хвалят за стабильность и удобство использования», — сообщал ИИ.

После того как журналисты уведомили Евростат о своей находке, PDF-файлы были удалены с сайта, и представители ведомства сообщили изданию, что проблема устранена.