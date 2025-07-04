Компания Microsoft попросила пользователей не обращать внимания на ошибки брандмауэра Windows, которые появляются после установки предварительного обновления от июня 2025 года.

Эти предупреждения регистрируются в Event Viewer как «Event 2042» для Windows Firewall with Advanced Security и сопровождаются сообщениями «Config Read Failed» и «More data is available».

Разработчики объясняют, что проблема вызвана работой некой новой функции, которая пока находится в стадии разработки и еще не полностью интегрирована в операционную систему.

Подчеркивается, что ошибки брандмауэра могут появляться только в системах, работающих под управлением Windows 11 24H2, и не должны влиять на работу ОС.

«После установки предварительного обновления Windows не связанного с безопасностью от июня 2025 года (KB5060829) в журнале событий безопасности может появиться событие об ошибке, связанное с брандмауэром Windows Firewall With Advanced Security, которое можно смело игнорировать, — говорится в сообщении компании. — Обратите внимание, что Windows Firewall должен работать нормально, и никаких действий для предотвращения или устранения этой ошибки не требуется. Это событие связано с функцией, которая в настоящее время находится в стадии разработки и еще не полностью реализована».

Специалисты Microsoft пишут, что уже работают над исправлением этой проблемы и обещают предоставить новые подробности, как только смогут.

Стоит отметить, что в последние месяцы пользователи Windows регулярно сталкиваются с подобными проблемами, которые затрагивают различные функции Windows и приводят к появлению ошибочных предупреждений.

К примеру, в апреле 2025 года компания исправила баг, который приводил к появлению ошибок шифрования BitLocker на устройствах с Windows 10 и Windows 11.

В том же месяце Microsoft сообщила об устранении другой проблемы, которая приводила к появлению ошибок 0x80070643, возникавших после установки апрельских обновлений для Windows Recovery Environment (WinRE).