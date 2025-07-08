Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили, что с июля 2024 года неустановленная хак-группа рассылает российским предприятиям вредоносные письма с ранее неизвестной шпионской программой — трояном Batavia.

Основной целью этих атак является заражение организаций (прежде всего промышленных и научных) с последующей кражей их внутренних документов. Так, электронные письма с вредоносом получили сотрудники из нескольких десятков компаний по всей стране, в том числе судостроительные, авиационные, нефтегазовые предприятия, а также конструкторские бюро.

Впервые Batavia был обнаружен весной 2025 года. По словам исследователей, это специально разработанный для шпионажа троян, состоящий из VBA-скрипта и двух исполняемых файлов. Его особенностью является узкий фокус на краже документов.

Batavia собирает на зараженных машинах разные файлы, найденные как на самих компьютерах, так и съемных носителях. Среди них — системные журналы, список установленных программ, драйверов и компонентов операционной системы, электронные письма, а также всевозможные офисные документы в различных форматах, включая таблицы и презентации.

При этом малварь способна выполнять и другие вредоносные действия, включая установку дополнительного вредоносного ПО и создание снимков экрана.

Атаки хакеров обычно начинаются с рассылки вредоносных писем под предлогом подписания некоего договора. Адресата просят скачать документ, находящийся во вложении.

Однако на самом деле прикрепленный файл (договор-2025-5.vbe, приложение.vbe, dogovor.vbe) является вредоносной ссылкой. Например, https://oblast-ru[.]com/oblast_download/?file=hc1-[redacted]. Кликнув по ней для загрузки якобы служебного документа, пользователь запустит трехэтапное заражение компьютера троянцем Batavia.

Одновременно с этим для отвлечения внимания на устройстве жертвы откроется отдельное окно, которое, предположительно, содержит поддельный договор. После установки малварь начнет собирать информацию, а после отправит свою «добычу» злоумышленникам.