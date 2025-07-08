Генеральный директор Block и соучредитель Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) анонсировал децентрализованный P2P-мессенджер Bitchat. Приложение работает через BLE (Bluetooth Low Energy) и позволяет пользователям отправлять сообщения без доступа к интернету или сотовой связи.

Дорси пишет в соцсети X, что по атмосфере Bitchat напоминает ему IRC, и этот проект помогает ему лучше разобраться в работе Bluetooth mesh-сетей, ретрансляторов (relay), моделях хранения и пересылки данных, моделях шифрования сообщений и так далее.

Для работы Bitchat не нужны Wi-Fi или сотовая связь, ведь BLE позволяет передавать зашифрованные сообщения напрямую на близлежащие устройства. Обычно, из-за технических ограничений Bluetooth, подобные приложения могут передавать сообщения на расстояние не более 100 метров. Однако Дорси утверждает, что его мессенджер имеет расширенный диапазон и передает сообщения через пиров на расстояние до 300 метров.

«Используя mesh-сеть Bluetooth Low Energy, Bitchat обеспечивает прямой обмен сообщениями между пользователями, находящимися в непосредственной близости друг от друга, а автоматическая передача сообщений увеличивает радиус действия за пределы прямого Bluetooth-соединения», — пишет Дорси.

Также в whitepaper проекта разработчик рассказывает, что все сообщения хранятся исключительно локально, на устройствах пользователей, и Bitchat работает без учетных записей, серверов или сбора данных.

Кроме того, в приложении предусмотрено создание защищенных паролем каналов и режим Panic Mode: если трижды нажать на логотип Bitchat, приложение удалит все данные. Для шифрования данных мессенджер использует Curve25519 и AES-GCM.

Bitchat доступен для бета-тестеров через TestFlight от Apple, однако лимит в 10 000 пользователей уже достигнут, поэтому пока набор тестировщиков закрыт. Также Дорси сообщает, что приложение еще проходит модерацию перед официальным релизом.