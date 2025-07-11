Российский профессиональный баскетболист Даниил Касаткин был задержан во французском аэропорту Шарль-де-Голль по запросу властей США. Правоохранители считают, что он якобы выступал в роли переговорщика и работал с вымогательской хак-группой.

26-летний Даниил Касаткин — воспитанник московского ЦСКА, неоднократный победитель первенств России в составе команды СШОР и сборной Москвы. С 2016 по 2019 год он учился в США, где выступал за школьную команду Mountain Mission School, а затем перешел в Национальную студенческую ассоциацию (NCAA), где представлял Университет штата Пенсильвания. В 2020 году спортсмен вернулся в Россию, и с 2021 года играл в составе команды «МБА-МАИ», выступающей в Единой лиге ВТБ.

Как сообщили французские СМИ, Касаткина задержали в аэропорту еще 21 июня 2025 года, и во Францию он прилетел вместе со своей девушкой, которой собирался сделать предложение.

Арест был произведен на основании международного ордера, выданного США, где спортсмена подозревают в том, что он был переговорщиком в хакерской группировке.

В настоящее время Касаткин находится под стражей, а представители США добиваются его экстрадиции для предъявления обвинений в сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества и участии в преступной группе, занимавшейся мошенничеством с использованием компьютеров.

Адвокат спортсмена, Фредерик Бело (Frédéric Bélot), заявил СМИ, что его клиент невиновен и вообще не разбирается в компьютерах.

«Он просто купил подержанный компьютер. Он абсолютно ничего не сделал. Он ошеломлен, — говорит защитник. — Он ничего не смыслит в компьютерах и даже не может установить приложение. Он ничего не трогал на том компьютере: тот либо уже был взломан, либо хакер сам продал его, чтобы действовать от чужого имени».

Название хак-группы, с которой якобы сотрудничал Касаткин, не раскрывается. Однако сообщается, что в период с 2020 по 2022 год эти злоумышленники совершили более 900 атак на различные организации, включая два федеральных ведомства.

Как отмечает издание Bleeping Computer, это описание практически полностью совпадает с тем, как Минюст США ранее описывал известную вымогательскую группировку Conti, прекратившую свою деятельность в 2022 году после слива данных. Однако ранее не сообщалось о том, что Conti взламывала федеральные ведомства. Группа чаще атаковала местные органы власти в отдельных штатах.

В «МБА-МАИ» заявили, что «потрясены» известиями об аресте бывшего игрока.