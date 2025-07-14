Федеральное бюро расследований (ФБР) конфисковало доменные имена ряда сайтов, связанных с пиратскими играми. В частности, был закрыт NSW2U[.]com, с которым компания Nintendo боролась на протяжении многих лет.

Как сообщает издание TorrentFreak, операция проводилась в сотрудничестве с другими правоохранительными органами, включая Службу фискальной информации и расследований (подразделение Налоговой и таможенной службы страны, Belastingdienst). Пока неизвестно, ограничилось ли дело только конфискацией доменов или в рамках операции были произведены аресты и предъявлены обвинения.

ФБР конфисковало сразу несколько доменных имен, связанных с известными пиратскими сайтами, включая NSW2U[.]com, Game-2u[.]com, Bigngame[.]com, ps4pkg[.]com, mgnetu[.]com и nswdl[.]com.

Правоохранители сообщают, что в период с 28 февраля 2025 года по 28 мая 2025 года через эти сайты было совершено 3,2 млн загрузок. Предполагаемые убытки правообладателей оцениваются в 170 млн долларов США.

Теперь посетителей этих ресурсов встречает баннер правоохранительных органов, уведомляющий об изъятии доменов. Также DNS-серверы были обновлены, чтобы указать на fbi.seized.gov, который ранее уже использовался аналогичным образом.

Издание отмечает, что NSW2U[.]com был внесен в список известных пиратских сайтов Торговым представителем США (U.S. Trade Representative, USTR) в начале 2025 года, а три другие домена упоминались в документах как «связанные сайты».

Обычно в таких вопросах USTR опирается на мнение правообладателей. В данном случае на эти домены указала Ассоциация производителей развлекательного программного обеспечения (ESA) — американская ассоциация производителей ПО и компьютерных игр. В своей рекомендации ESA сообщала, что NSW2U ссылается на game-2u[.]com, ps4pkg[.]com и BigNGame[.]com, которые тоже предоставляют доступ к пиратским играм.

Журналисты пишут, что связь между доменами вполне реальна. Дело в том, что NSW2U в основном ориентирован на релизы для Nintendo Switch и был связан с другими доменами, специализирующимися на других платформах.

По данным ESA, которая представляет интересы Nintendo, Sony и Microsoft, на NSW2U размещались тысячи ссылок на пиратские игры. Среди них было множество известных тайтлов, утечка которых произошла до официальной даты релиза.