Правоохранительные органы сообщили о ликвидации румынской вымогательской хак-группы Diskstation, которая ранее успешно зашифровала системы нескольких компаний в Италии, парализовав их бизнес.

Операция правоохранительных органов прошла под кодовым названием Operation Elicius и координировалась Европолом. Также в ней участвовали представители полиции Франции и Румынии.

Малварь Diskstation представляет собой вымогательское ПО, нацеленное на устройства Synology NAS, которые часто используются компаниями для централизованного хранения и обмена файлами, резервного копирования и восстановления данных, а также размещения контента для совместной работы.

Начиная с 2021 года, этот вредонос атаковал NAS по всему миру и был известен под разными названиями, включая DiskStation Security, Quick Security, LegendaryDisk Security, 7even Security и Umbrella Security. Атаки были нацелены на подключенные к интернету устройства, файлы в которых в итоге оказывались зашифрованы, а злоумышленники требовали у пострадавших выкуп в размере от 10 000 до нескольких сотен тысяч долларов США.

Заявление правоохранителей гласит, что компании, ставшие жертвами Diskstation, сталкивались с серьезными перебоями в работе систем и нарушением бизнес-процессов.

«Компании сталкивались с шифрованием данных в своих ИТ-системах, что приводило к полному “параличу” их производственных процессов. Чтобы восстановить доступ к данным и возобновить работу, жертвам приходилось платить злоумышленникам крупные выкупы в криптовалюте», — сообщают следователи.

Среди жертв Diskstation, обратившихся в полицию, были компании, занимающиеся производством графики и фильмов, организаторы мероприятий, а также международные некоммерческие организации, занимающиеся защитой гражданских прав и благотворительной деятельностью.

Расследование, которое вела прокуратура Милана, было сосредоточено на изучении взломанных систем, а также на блокчейн-аналитике для отслеживания выплаченных выкупов. За несколько месяцев следователи сумели установить личности нескольких подозреваемых, что позволило еще в июне 2024 года провести рейды в Бухаресте.

В ходе этих рейдов были получены дополнительные доказательства, подтверждающие подозрения полиции, а также арестованы лица, связанные с атаками Diskstation.

В частности, 44-летнего гражданина Румынии подозревают в том, что он являлся лидером группы и главным оператором атак Diskstation. Сейчас он находится в предварительном заключении по обвинению в несанкционированном доступе к компьютерным системам и вымогательстве.