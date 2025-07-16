СМИ обратили внимание, что в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предлагается внести поправки, предусматривающие штрафы за «умышленный поиск» в интернете заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним.

Примечательно, что поправки были одобрены ко второму чтению законопроекта о поправках в КоАП, связанных с законом «О транспортно-экспедиционной деятельности». Изначально документ предусматривал только штрафы для экспедиторов.

Теперь новая статья 13.53 КоАП РФ предусматривает штраф для граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, который можно будет получить за поиск заведомо экстремистских материалов в сети и получение доступа к ним, «в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Под это определение подпадают VPN-сервисы.

Речь идет об экстремистских материалах, включенных в опубликованный список или указанных в п. 3 ст. 1 «О противодействии экстремистской деятельности».

Еще одна новая статья 13.52 КоАП РФ (нарушение порядка использования на территории РФ программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен) предусматривает штрафы для владельцев программно-аппаратных средств доступа к таким ресурсам. Предоставление доступа к запрещенным ресурсам повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 80 000 рублей, на должностных лиц — от 80 000 до 150 000 рублей, на юридических — от 200 000 до 500 000 рублей.

Статью 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе) предлагается дополнить положением, согласно которому за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, будет предусмотрен штраф в размере от 50 000 до 80 000 рублей для граждан (для должностных лиц штраф составит от 80 000 до 150 000 рублей, а для юридических – от 200 000 до 500 000 рублей).

Аналогичные штрафы будут накладываться за неисполнение требования федерального органа исполнительной власти и обязанности обеспечить соблюдение запрета предоставлять доступ к ресурсам. При повторном совершении одного из перечисленных правонарушений штраф для граждан составит от 150 000 до 200 000 рублей, на должностных лиц – от 200 000 до 300 000 рублей, для юридических – от 800 000 до 1 млн рублей.

Также в законодательство предложили внести:

Ст. 19.53 КоАП РФ (неисполнение предписания органа федеральной службы безопасности, органа внешней разведки РФ, органа государственной охраны, полиции о предоставлении доступа к информационным системам и базам данных). Предполагается, что нарушение данной статьи может повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 70 000 рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 70 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

(неисполнение предписания органа федеральной службы безопасности, органа внешней разведки РФ, органа государственной охраны, полиции о предоставлении доступа к информационным системам и базам данных). Предполагается, что нарушение данной статьи может повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 70 000 рублей. Для индивидуальных предпринимателей штраф составит от 70 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц – от 300 000 до 500 000 рублей. Ст. 13.293 КоАП РФ (нарушение требований к использованию абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Если подобные действия не будут содержать признаков уголовно наказуемого деяния, то они повлекут наложение штрафа. Для граждан он составит от 50 000 до 80 000 рублей, для должностных лиц – от 80 000 до 150 000 рублей, для юридических – от 200 000 до 500 000 рублей.

(нарушение требований к использованию абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). Если подобные действия не будут содержать признаков уголовно наказуемого деяния, то они повлекут наложение штрафа. Для граждан он составит от 50 000 до 80 000 рублей, для должностных лиц – от 80 000 до 150 000 рублей, для юридических – от 200 000 до 500 000 рублей. Ст. 13.292 КоАП РФ (передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). За нарушение данной статьи граждане должны будут выплатить штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей, индивидуальные предприниматели – от 50 000 до 100 000 рублей, юридические лица – от 100 000 до 200 000 рублей. Отмечается, что действие не будет являться административным правонарушением, если передача будет осуществляться для правомерного использования или с согласия пользователя.

(передача информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). За нарушение данной статьи граждане должны будут выплатить штраф в размере от 30 000 до 50 000 рублей, индивидуальные предприниматели – от 50 000 до 100 000 рублей, юридические лица – от 100 000 до 200 000 рублей. Отмечается, что действие не будет являться административным правонарушением, если передача будет осуществляться для правомерного использования или с согласия пользователя. Ст. 13.291 КоАП РФ (передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований законодательства РФ в области связи). Для гражданских лиц штраф составит от 30 000 до 50 000 руб, для индивидуальных предпринимателей – от 50 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей. При этом административным правонарушением не будет являться «безвозмездная кратковременная передача» абонентом номера иному лицу для получения услуг связи в личных целях.

(передача абонентского номера либо предоставление возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований законодательства РФ в области связи). Для гражданских лиц штраф составит от 30 000 до 50 000 руб, для индивидуальных предпринимателей – от 50 000 до 100 000 рублей, для юридических лиц – от 100 000 до 200 000 рублей. При этом административным правонарушением не будет являться «безвозмездная кратковременная передача» абонентом номера иному лицу для получения услуг связи в личных целях. Новый пункт 2.3. в ст. 31 КоАП РФ и новый пункт 1.1 в ст. 13.46 КоАП РФ, которые устанавливают ответственность для организаторов распространения информации и прочих лиц за нарушение «правил взаимодействия с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, при разработке плана мероприятий по внедрению оборудования и программно-технических средств, а также неисполнение указанным обязанности принимать меры по недопущению раскрытия организационных и тактических приемов проведения мероприятий в целях осуществления оперативно-разыскной деятельности или обеспечения безопасности Российской Федерации». Предполагается, что эти поправки направлены против так называемого «свидетельства канарейки».

Как пояснил Forbes, специалист по цифровой безопасности юрист Станислав Селезнев, ранее в российских законах не было ответственности за потребление контента. По словам эксперта, о том, что именно пользователь интернета ищет в сети, могут знать поисковые системы.

«Кроме того, для выявления такого нарушения можно использовать историю поисков в аккаунте Google либо на изъятом устройстве проверять историю браузера и результаты автозаполнения. Также помогут выявлять читателей “запрещенки” операторы связи: если трафик пользователей не защищен специальными средствами, операторы прекрасно видят, и какие приложения пользователь запускает, и на какие сайты заходит», — объяснил Селезнев.

По мнению эксперта, после принятия этих поправок в КоАП можно ожидать более частой «проверки устройств» уличными патрульными.

Другой неназванный источник в ИТ-отрасли отметил, что неясно, как именно можно доказать, что человек искал что-либо заведомо экстремистское в интернете без изъятия его устройства.

«Кроме того, сейчас российскими законами не запрещено чтение экстремистских материалов — под запретом их размещение в интернете, то есть распространение», — добавил источник, отметив, что сейчас к тексту поправок есть «очень много вопросов и замечаний».

Как сообщил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, пользователей не будут штрафовать за вход в соцсеть Instagram* и на заблокированные ресурсы в случае принятия новых поправок в КоАП РФ.

«Сами по себе попытки российских граждан зайти на сайты и в приложения Meta** (включая Instagram* и Facebook*) не образуют административного правонарушения. Внесенные поправки не устанавливают прямую ответственность физических лиц за факт посещения заблокированных ресурсов. Ответственность наступает только за умышленный поиск и доступ к материалам, которые включены Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда», — заявил Шейкин изданию.

По словам сенатора, аналогичная ситуация будет складываться и с другими заблокированными в России ресурсами, например, Discord. Факт входа на платформу сам по себе не наказывается, наказание наступит только за получение доступа к запрещенной информации.

«Обычный просмотр страниц, даже материалов иноагентов или "сомнительных лиц", если они не включены в этот список, не является нарушением», — сообщил сенатор.

*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ

** Деятель­ность ком­пании Meta Platforms приз­нана экс­тре­мист­ской и зап­рещена в Рос­сии.