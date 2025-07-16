Компания Novabev Group сообщила о вымогательской кибератаке, которая затронула ресурсы розничной сети алкогольных магазинов «Винлаб». Подчеркивается, что данные клиентов не пострадали.

14 июля 2025 года в Telegram-канале «Винлаб» появилось сообщение о том, что возможности совершения покупок в онлайн-приложении и магазинах сети ограничены по техническим причинам. Супермаркеты не работали в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и других городах страны. Также с перебоями работал сайт компании.

Сегодня в Novabev Group сообщили, что причиной масштабных сбоев стала кибератака.

«14 июля группа подверглась беспрецедентной кибератаке — масштабной и скоординированной акции, осуществленной хакерами. В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети “Винлаб”», — гласит официальное заявление Novabev Group.

Сообщается, что после атаки злоумышленники вышли на связь с компанией и потребовали выкуп. Однако представители Novabev Group пишут, что компания «придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказывается от выполнения их требований».

«IT-команда круглосуточно работает над решением сложившейся ситуации. Для ускорения процесса к расследованию подключены внешние эксперты. Прилагаются все усилия для возобновления работы в кратчайшие сроки. Исходя из доступной информации, персональные данные клиентов не пострадали, но расследование продолжается», — заявили в компании.

Novabev Group принесла извинения клиентам и партнерам за доставленные неудобства, а также пообещала, что извлечет уроки из этого инцидента и усилит защитные механизмы, чтобы минимизировать риски подобных атак в будущем.