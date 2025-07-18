СМИ сообщают, что мессенджер Telegram, похоже, намерен открыть представительство в России и соблюсти другие требования закона «о приземлении». Однако Павел Дуров в своем Telegram-канале намекает, что это неправда.

17 июня Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» обратил внимание на то, что на сайте Роскомнадзора, в разделе «Деятельность иностранных лиц в сети интернет на территории Российской Федерации» появились сведения о том, что Telegram находится «в стадии согласования» по созданию филиала, открытия представительства или учреждения российского юрлица. Причем неясно, когда именно обновилась страница Telegram.

Открытие филиала, создание представительства или учреждение российского юрлица необходимо ИТ-компаниям согласно закону «о приземлении», который был принят в 2021 году и вступил в силу в январе 2022 года. Он обязывает крупные зарубежные ИТ-компании, чья суточная аудитория превышает 500 000 пользователей, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН, разместить форму обратной связи для российских граждан и организаций, а также создать уполномоченное представительство в России.

Telegram был включен в перечень зарубежных ИТ-компаний, осуществляющих деятельность в РФ еще в ноябре 2021 года. Тогда же в список были внесены и другие крупные компании, включая TikTok, X (бывший Twitter) и Apple.

Стоит отметить, что в начале июля 2025 года основатель мессенджера Павел Дуров писал в своем Telegram-канале, что в СМИ, возможно, ведется «целенаправленная кампания по дискредатации Telegram».

Тогда Дуров заявлял, что сначала в рунете широко обсуждалось «технически безграмотное расследование об IP-адресах Telegram», которые якобы подвергают рискам пользователей. Затем российская пресса тиражировала фейковую новость об уходе Telegram из России (и команде мессенджера пришлось добавлять пометку с опровержением под такими постами в Telegram-каналах). А после этого в СМИ появились «ложные сообщения» о блокировке OSINT-каналов по политическим причинам, которые «были кратковременно остановлены автоматическими скриптами из-за публикации личных данных».

«Telegram более 12 лет отстаивает право людей на частную жизнь и свободный доступ к информации, из-за чего мы часто становимся предметом медиадавления с разных сторон. Возможно, что мы имеем дело не с безобидными ошибками журналистов, а с целенаправленной кампанией по дискредатации Telegram. Будьте внимательны!» — заключал Дуров.

Теперь, когда в СМИ появились сообщения о том, что Telegram открывает представительство в России, Дуров опубликовал еще один пост. Он процитировал свое предыдущее заявление о возможной целенаправленной кампании по дискредитации мессенджера, и добавил: «100%».