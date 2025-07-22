Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил СМИ, что с 2026 года россиян будут штрафовать за оплату криптовалютой. Сумма штрафа для физлиц составит от 100 000 рублей, а для юрлиц — от 700 000 рублей.

Как напоминают «Известия», оплата товаров и услуг криптовалютой в РФ запрещена законом о цифровых финансовых активах с 2021 года. Он запрещает оплату криптовалютой на территории страны. Однако в России разрешены приобретение и продажа, инвестирование в цифровые валюты и владение ими, а также майнинг.

Позднее, с 1 января 2025 года, Налоговый кодекс РФ официально признал криптовалюту имуществом. То есть майнинг и торговые операции с криптовалютой теперь подлежат налогообложению.

Аксаков сообщил изданию, что соответствующий законопроект Госдума рассмотрит уже осенью 2025 года. По его словам, нужно отрегулировать вопрос с ответственностью, потому что сейчас есть серая зона.

Законопроект о штрафах за платежи в криптовалютах разработал ЦБ РФ совместно с Минфином. Как было сказано выше, документ предполагает ответственность для физлиц в размере от 100 000 до 200 000 рублей, а для юридических лиц — от 700 000 до 1 миллиона рублей. Об этом на ПМЮФ-2025 сообщал директор юридического департамента ЦБ Андрей Медведев. Кроме того, криптовалюта, которая использовалась незаконно в качестве платежа, будет конфискована.

При этом в ЦБ считают, что для оплаты при внешнеэкономической деятельности криптовалюта может и должна использоваться. Однако только внутри экспериментального правового режима (ЭПР), который позволяет выявлять риски и оперативно реагировать на них, пояснял Андрей Медведев.

Как пояснили изданию эксперты, с 2021 года ни одна крупная компания не анонсировала инициатив с оплатой криптовалютой, опасаясь проблем с регуляторами. Отчасти расчеты с использованием цифровых валют ушли в серую зону (в первую очередь такая деятельность направлена на обход санкций при трансграничных расчетах). По словам специалистов, именно на такую «скрытую практику» направлен новый законопроект о штрафах, и государство намерено закрыть лазейку, когда запрет есть, а прямой ответственности за его нарушение нет.

В качестве примеров неправомерного использования криптовалюты приводятся случаи получения зарплаты фрилансерами и сотрудниками ИТ-компаний, при неофициальном трудоустройстве, а также оплата услуг от иностранных заказчиков.

Так, только за 2022 год в департаменте киберрасследований T.Hunter зафиксировали увеличение криптовалютных трансакций в РФ в 2,5 раза. Исследователи связывали это с необходимостью обеспечивать теневые финансовые схемы, в том числе: вывода средств за рубеж и оплаты труда релоцированным из России сотрудникам.

Одной из наиболее популярных отраслей для платежей в криптовалюте эксперты называют видеоигры. Компании сегмента web3 предпочитают использовать для расчета не просто криптовалютные трансакции, но стараются расплачиваться в той валюте, которая генерируется их игровыми проектами.

По данным издания, по состоянию на середину 2023 года в России работали около 300–400 криптопроцессинг‑сервисов и ботов, предлагающих помощь в приеме оплаты товаров и услуг криптовалютами. Отдельные предприниматели и небольшие заведения даже использовали QR‑терминалы для приема криптовалюты через Telegram‑боты, которые позволяют оплатить товар в USDT и конвертировать криптовалюту в рубли.

Как отметил научный руководитель центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, фактически это обход законодательства РФ и такая деятельность незаконна. Он подчеркнул, что валюту, в которой разрешены расчеты на территории РФ, устанавливает регулятор.

В прошлом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина неоднократно подчеркивала, что криптовалюты нельзя допускать в качестве платежного средства. Они остаются волатильными инструментами, которые часто используются для непрозрачных операций. Поэтому в Банке России считают необходимым запрещать расчеты в них вне экспериментального правового режима.